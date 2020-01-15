Кран. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

15 января 2020, 12:28

Число отравившихся водой в Кизляре возросло до 72

Питьевой водой отравились 39 детей и 33 взрослых жителя Кизляра, в больнице остаются 69 из них.

Как писал "Кавказский узел", мэрия Кизляра 14 января сообщила об отравлении 10 детей и 22 взрослых питьевой водой. Мэр обвинил в загрязнении воды местных жителей, заявив, что они незаконно проложили к водопроводу канализационные трубы. Минздрав призвал кизлярцев отказаться от употребления сырой воды.

Всего в центральную городскую больницу Кизляра поступили 72 отравившихся, из них 39 - дети, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы Минздрава Дагестана.

"Двое взрослых и один ребенок выписаны под расписку. Сейчас в городской больнице Кизляра на лечении находятся 69 человек с диагнозом "острая кишечная инфекция". Состояние поступивших средней степени тяжести. Медицинская помощь им оказывается в полном объеме. Пациентов в тяжелом состоянии нет", - рассказал представитель министерства.

Он добавил, что в городе проводятся подворовые обходы, для этого сформированы 16 врачебно-фельдшерских бригад. Горожанам рекомендуют кипятить воду перед употреблением и соблюдать правила гигиены.

Примечание:

"Три человека погибли в Дагестане от отравления газом", "Власти назвали причину массового отравления в Шахтах", "Обвиняемый в отравлении на таганрогском заводе отстранен от работы".

Автор: Тимур Исаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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