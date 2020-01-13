Аналитики исключили угрозу для Грузии в противостоянии США и Ирана

13 января 2020, 01:29

Боевых действий между США и Ираном не будет, поэтому Грузии не угрожает ни поток мигрантов, ни активность шиитских группировок, считают опрошенные "Кавказским узлом" руководитель НПО "Центр кавказских исследований" Мамука Арешидзе и политолог Гела Васадзе.

Как писал "Кавказский узел", бакинские аналитики считают, что в предполагаемом конфликте между Ираном и США Азербайджан должен соблюдать нейтралитет и остерегаться вовлечения в противостояние. При этом убийство иранского генерала Касема Сулеймани вызвало противоречивую реакцию азербайджанцев.

Военное столкновение между США и Ираном маловероятно, считает эксперт по вопросам Кавказа, руководитель НПО "Центр кавказских исследований" Мамука Арешидзе.

"Я не думаю, что там будет что-то серьезное. Если кто-то хочет разобраться с Ираном, тот должен устроить там внутреннюю заварушку. Внешняя агрессия против Ирана вряд ли имеет смысл", - сказал он 12 января корреспонденту "Кавказского узла".

Сомнительной Арешидзе считает и вероятность того, что в случае политического противостояния в Иране или даже гражданской войны в Грузию хлынут беженцы. По его словам, в Иране проживает много азербайджанцев, и для них предпочтительнее в таком случае Азербайджан или Турция, а для армян, которых в Иране около ста тысяч, более приемлема Армения.

"Есть определенное количество людей - это те, у кого в Грузии уже есть недвижимость, Таких порядка 20-30 тысяч. Что касается капитала, то им (предполагаемым беженцам - прим. "Кавказского узла") более выгодно переезжать в более спокойные страны - в Европу или, например, в Бахрейн, где шиитов большинство. В Грузию могут приехать люди со средним достатком", - считает он.

Он также отметил, что лидеры шиитов в Грузии лояльны властям Грузии.

"Места компактного проживания шиитов в Грузии - это населённые этническими азербайджанцами регионы Поничала (предместье Тбилиси - прим. "Кавказского Узла") и села Марнеульского района. Там наиболее влиятельны такие шиитские организации, как "Ахл Аль-бейт". Кроме того, влияние там имеют, например, не сторонники Сулеймани, а сторонники очень известного иракского аятоллы Али Аль Систани", - сказал Арешидзе.

Аналогичного мнения придерживается политолог Гела Васадзе.

"Затяжных боевых действий между Ираном и США не будет. Конфигурация такова, что Штаты могут одержать военную победу над Ираном, но что потом делать с этой самой победой - решительно непонятно. Ресурсы для того, чтобы сменить режим в Иране, у Штатов есть, а вот для того, чтобы в такой стране обеспечить пребывание у власти лояльного себе правительства, нет", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Ситуация в Иране: убийство Сулеймани, санкции и сбитый "Боинг"

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Аль-Кудс" - генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря, пишет РИА "Новости".

В ответ Иран 8 января выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент США. По данным Вашингтона, никто из граждан Соединенных Штатов не пострадал. 10 января США ввели санкции в отношении 17 иранских горнодобывающих и металлургических компаний, а также иностранных судов, участвовавших в закупке их продукции. Кроме того, санкции введены в отношении восьми высокопоставленных чиновников Ирана.

8 января Boeing-737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. 11 января генштаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке. По словам командующего Воздушно-космическими силами КСИР Амира Али Хаджизаде, система противовоздушной обороны приняла "Боинг" за американскую крылатую ракету, сообщает ТАСС.

11 января в Иране начались протесты из-за сбитого "Боинга", участники которых требуют наказать виновных в авиакатастрофе. Протесты затронули несколько городов, в том числе Тегеран. Президент США Дональд Трамп призвал власти Ирана не убивать участников протестных акций, пишет "Коммерсант".

Трамп также обратился к демонстрантам в Twitter на персидском языке. "Отважному и многострадальному народу Ирана: я поддерживаю вас с самого начала президентства, и моя администрация продолжит поддерживать вас. Мы внимательно следим за вашими протестами и вдохновлены вашей смелостью", - цитирует его публикацию РБК.

Акции протеста в Иране и реакцию Трампа прокомментировал блогер "Кавказского узла" BERG...man Tbilisi. "Если такое будут заявлять международные организации - это, в целом, понятно. Но президент страны?" - удивляется он в посте "Трамп - иранцам, выступающим против власти: "Мы вдохновляемся вашей поддержкой".

"Я не обвиняю Трампа ни в чем. Он такой, какой есть. Но позвольте, тогда о какой демократической морили и ценностях можно петь [...] Единственное, что мне во всем этом нравится, что Трамп по крайней мере, не лицемерит и действует так, как считает нужным. А вот "дворняжки и те, кто вечно кормится крошками со стола" - они это повторить вряд ли смогут, ибо им не положено по статусу", - написал блогер.