ЕСПЧ начал рассмотрение жалобы семьи убитого в Панкиси

10 января 2020, 16:24

Европейский суд по правам человека ждет от властей Грузии объяснений по жалобе семьи убитого при спецоперации в Панкиси Темирлана Мачаликашвили, сообщила сегодня руководитель "Центра по обучению и мониторингу прав человека" Тамта Микеладзе.

Как писал "Кавказский узел", отец Темирлана Мачаликашвили и другие его близкие больше года проводят акцию протеста в Тбилиси с требованием наказать виновных в его убийстве. 29 мая 2019 года большинство депутатов парламента Грузии проголосовали против инициативы о создании временной комиссии по расследованию спецоперации, в результате которой был убит Темирлан Мачаликашвили. 9 января отец убитого Малхаз Мачаликашвили решил оставить у здания парламента в Тбилиси баннер с требованием расследовать убийство сына, но убранную властями палатку намерен перенести в другое место.

19-летний Темирлан Мачаликашвили был смертельно ранен в своем доме при спецоперации 26 декабря 2017 года в Панкисском ущелье, а спустя две недели скончался в больнице. После его смерти силовики заявили, что Мачаликашвили пытался бросить в них гранату. Семья убитого утверждает, что молодой человек был застрелен в постели. Его родные неоднократно выходили на акции протеста с требованием объективного расследования инцидента.

"Центр по обучению и мониторингу прав человека" 6 июня 2019 года направил иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи "с нечеловеческим обращением и неэффективным расследованием" по делу Темирлана Мачаликашвили. ЕСПЧ начал рассмотрение жалобы. До конца марта власти Грузии должны предоставить суду аргументы по претензиям судьи, сообщила сегодня руководитель "Центра по обучению и мониторингу прав человека" Тамта Микеладзе в эфире телекомпании "Мтавари архи".

"В том случае, если суд выявит нарушения, он обяжет правительство эффективно его выполнить и выплатить компенсацию семье. В первую очередь, провести эффективное расследование и наказать конкретных лиц", - сказала Микеладзе, слова которой перевела корреспондент "Кавказского узла".