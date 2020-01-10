Суд не отпустил сити-менеджера Новочеркасска из СИЗО

10 января 2020, 13:02

Ростовский областной суд отказался перевести под домашний арест бывшего главу администрации Новочеркасска Игоря Зюзина, подозреваемого в получении взятки в 2,6 миллиона рублей. Зюзин останется в изоляторе до конца января.

Как писал Кавказский узел", Игорь Зюзин был задержан 15 октября, после чего он был арестован. 26 декабря 2019 года суд в Ростове-на-Дону продлил до конца января срок его содержания под стражей.

Зюзин обвиняется в получении 2,6 миллиона рублей на посту мэра Зверево. Показания против Зюзина дала его заместитель, уже осужденная на шесть лет по делу о получении этой же взятки. По части 6 статьи 290 УК России ему грозит до 15 лет заключения. 25 октября гордума Новочеркасска приняла отставку Зюзина, о которой попросил он сам.

Ростовский облсуд вынес решение об отказе в переводе Игоря Зюзина под домашний арест, сообщил 9 января РБК.

С ходатайством об изменении меры пресечения в суд обратился сам бывший сити-менеджер Новочеркасска. «Суд оставил в силе решение Ленинского районного суда Ростова-на-Дону о мере пресечения в виде содержания под стражей», - процитировала слова представителя пресс-службы суда газета «Ростов официальный» на своем сайте.

Ходатайство Зюзина поступило в Ростовский облсуд 3 января, дело 6 января рассмотрел судья Эдуард Соловьев, говорится в карточке дела, размещенной на сайте суда. Судебный акт оставлен без изменения, сообщается на сайте.

Игорь Зюзин стал руководить мэрией Новочеркасска с декабря 2017 года, когда был утвержден на должность сити-менеджера депутатами городской думы. Мэром Зверево он был в 2013-2017 годах.

Напомним, что замглавы администрации Зверево Альбина Порошина, сотрудничающая со следствием по делу Зюзина, была приговорена к 8 годам колонии за получение двухмиллионной взятки, однако Ростовский областной суд сократил срок ее наказания на два года.