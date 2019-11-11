Ростовский областной суд, новый корпус. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

11 ноября 2019, 18:12

Смягчен приговор замглавы администрации Зверево по делу о взятке

Ростовский областной суд на два года сократил наказание бывшей замглавы администрации Зверево Альбине Порошиной, осужденной за получение двухмиллионной взятки.

Как писал "Кавказский узел", Альбина Порошина была задержана 22 декабря 2017 года в своем кабинете. 23 августа Октябрьский райсуд Ростовской области приговорил Порошину к восьми годам колонии общего режима и оштрафовал на сумму взятки - 2,6 миллиона рублей. 

По данным следствия, чиновница получила взятку от предпринимателя за помощь при заключении муниципальных контрактов на строительные работы. Силовики также сообщали о еще одном подозреваемом, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство.

Альбина Порошина обжаловала приговор. Сегодня Ростовский облсуд смягчил наказание. Ей назначено шесть лет колонии общего режима, назначенную сумму штрафа суд оставил без изменений, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

Изначально рассмотрение жалобы Порошиной было назначено на 28 октября. В этот день судья зачитал ее заявление об отказе от предыдущего адвоката по соглашению и заявление из следственного изолятора в Новочеркасске о нежелании участвовать в заседании ввиду болезни. Суд назначил ей нового адвоката, которому дал две недели на ознакомление с 21 томом дела, и отложил рассмотрение жалобы.

Комментариями Альбины Порошиной и её представителей относительно решения Ростовского облсуда "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, после задержания Порошина была арестована, но затем переведена под домашний арест, согласившись сотрудничать со следствием, однако позже отказалась от показаний, в которых фигурировал мэр Новочеркасска Игорь Зюзин. Зюзин был задержан 15 октября по подозрению в получении взятки на посту главы администрации Зверево. В настоящее время он находится под стражей.

Примечание:

"Продлен арест сити-менеджеру Новочеркасска", "Полицейский в Ростовской области получил 8,5 года колонии за взятки", "Суд отказался ужесточить наказание ростовским налоговикам".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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