Суд подтвердил арест сити-менеджера Новочеркасска Игоря Зюзина

08 ноября 2019, 12:39

Ростовский областной суд оставил под стражей до 30 декабря бывшего сити-менеджера Новочеркасска Игоря Зюзина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

Как писал Кавказский узел", Игорь Зюзин был задержан 15 октября, а 29 октября суд повторно продлил арест бывшего чиновника до 30 декабря.

Зюзин обвиняется в получении 2,6 миллиона рублей на посту мэра Зверево. Показания против Зюзина дала его заместитель, уже осужденная на восемь лет по делу о получении этой взятки. По части 6 статьи 290 УК ему грозит до 15 лет заключения. 25 октября гордума Новочеркасска приняла отставку Зюзина, о которой попросил он сам.

На сегодняшнем заседании Ростовский облсуд рассмотрел апелляционную жалобу Игоря Зюзина и его защиты, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

"Постановление Ленинского районного суда Ростова-на-Дону от 28 октября о продлении срока содержания Зюзина под стражей оставлено без изменения", - сообщил представитель пресс-службы.

Комментариями Игоря Зюзина и его представителей относительно решений судов "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, что Игорь Зюзин стал руководить мэрией Новочеркасска с декабря 2017 года, когда был утвержден на должность сити-менеджера депутатами городской думы. Мэром Зверево он был в 2013-2017 годах.