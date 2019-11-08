Игорь Зюзин. Скриншот видео "Наше время" https://www.youtube.com/watch?v=zS0f5OxV6ss

08 ноября 2019, 12:39

Суд подтвердил арест сити-менеджера Новочеркасска Игоря Зюзина

Ростовский областной суд оставил под стражей до 30 декабря бывшего сити-менеджера Новочеркасска Игоря Зюзина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

Как писал Кавказский узел", Игорь Зюзин был задержан 15 октября, а 29 октября суд повторно продлил арест бывшего чиновника до 30 декабря. 

Зюзин обвиняется в получении 2,6 миллиона рублей на посту мэра Зверево. Показания против Зюзина дала его заместитель, уже осужденная на восемь лет по делу о получении этой взятки. По части 6 статьи 290 УК ему грозит до 15 лет заключения. 25 октября гордума Новочеркасска приняла отставку Зюзина, о которой попросил он сам.

На сегодняшнем заседании Ростовский облсуд рассмотрел апелляционную жалобу Игоря Зюзина и его защиты, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

"Постановление Ленинского районного суда Ростова-на-Дону от 28 октября о продлении срока содержания Зюзина под стражей оставлено без изменения", - сообщил представитель пресс-службы.

Комментариями Игоря Зюзина и его представителей относительно решений судов "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, что Игорь Зюзин стал руководить мэрией Новочеркасска с декабря 2017 года, когда был утвержден на должность сити-менеджера депутатами городской думы. Мэром Зверево он был в 2013-2017 годах.

Примечание:

"Глава района Ростовской области обвинен во взяточничестве", "Глава Цимлянского района заподозрен во взятке в 500 тысяч рублей", "Замглавы Цимлянского района обвинен в мошенничестве".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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