Игорь Зюзин. Скриншот видео Наше Время https://www.youtube.com/watch?v=zS0f5OxV6ss

29 октября 2019, 18:00

Продлен арест сити-менеджеру Новочеркасска

Суд в Ростове-на-Дону продлил до 30 декабря арест бывшему главе администрации Новочеркасска Игорю Зюзину, который подозревается в получении крупной взятки на посту мэра Зверево.

Как писал Кавказский узел", Игорь Зюзин был задержан 15 октября, Ленинский райсуд Ростова-на-Дону постановил арестовать его до 31 октября. Ростовский областной суд оставил это решение в силе. 25 октября гордума Новочеркасска приняла отставку Зюзина, о которой попросил он сам.

Зюзин подозревается в получении 2,6 миллиона рублей на посту мэра Зверево. Показания против Зюзина дала его заместитель, уже осужденная на восемь лет по делу о получении этой взятки. По части 6 статьи 290 УК ему грозит до 15 лет заключения.

Рассмотрение ходатайства следователя о продлении срока содержания Игоря Зюзина под стражей рассматривалось сегодня в Ленинском райсуде Ростова-на-Дону, передает со ссылкой на информацию из суда ТАСС.

"В отношении Зюзина продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 декабря включительно", - приводит слова представителя суда агентство "Интерфакс-Юг" .

Отметим, что Игорь Зюзин стал руководить мэрией Новочеркасска с декабря 2017 года, когда был утвержден на должность сити-менеджера депутатами городской думы. Мэром Зверево он был в 2013-2017 годах.

Примечание:

"Глава района Ростовской области обвинен во взяточничестве", "Глава Цимлянского района заподозрен во взятке в 500 тысяч рублей", "Замглавы Цимлянского района обвинен в мошенничестве".

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