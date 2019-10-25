Игорь Зюзин. Фото: пресс-служба администрации Новочеркаска

25 октября 2019, 13:31

Сити-менеджер Новочеркасска ушел в отставку после ареста

Суд отказался смягчить меру пресечения Игорю Зюзину, заподозренному в получении крупной взятки на посту мэра Зверево. Городская дума Новочеркасска приняла отставку Зюзина с должности сити-менеджера.

Как сообщал Кавказский узел", Игорь Зюзин был задержан 15 октября, Ленинский районный суд Ростова-на-Дону постановил арестовать его до 31 октября.

Ростовский облсуд завершил сегодня рассмотрение апелляции Игоря Зюзина, начатое 23 октября, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

Адвокаты Зюзина указали на то, что их подзащитный имеет особый статус, так как должность сити-менеджера является выборной. "Прошу объективно рассмотреть мое дело, принять во внимание требования и ходатайства адвокатов", - сказал Игорь Зюзин в последнем слове. Однако судья оставил постановление Ленинского райсуда в силе. Комментариями Игоря Зюзина и его представителей "Кавказский узел" пока не располагает.

Сегодня же гордума Новочеркасска приняла отставку Зюзина, о которой попросил он сам. Его прекращения прекращены с сегодняшнего дня, говорится на сайте городской думы.

Зюзин стал руководить Новочеркасском с декабря 2017 года, он утвержден на должность сити-менеджера депутатами городской думы. Мэром Зверево он был в 2013-2017 годах.  Зюзин подозревается в получении 2,6 миллиона рублей на посту мэра Зверево. Показания против Зюзина дала его заместитель, уже осужденная на восемь лет по делу о получении этой взятки. По части 6 статьи 290 УК ему грозит до 15 лет заключения.

Примечание:

"Глава района Ростовской области обвинен во взяточничестве", "Глава Цимлянского района заподозрен во взятке в 500 тысяч рублей", "Замглавы Цимлянского района обвинен в мошенничестве". 

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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