Чиновница из Ростовской области приговорена к 8 годам тюрьмы за взятку

26 августа 2019, 11:39

Суд признал Альбину Порошину виновной в получении взятки в 2,6 миллиона рублей, в бытность заместителя мэра города Зверево в Ростовской области. Порошина осуждена на восемь лет колонии и оштрафована на сумму взятки, сообщили в суде.

Как писал "Кавказский узел", замглавы администрации Зверево Альбина Порошина была задержана 22 декабря 2017 года в своем кабинете. Дело расследовалось по статье “получение взятки”, чиновница была арестована, сообщил источник в правоохранительных органах. В январе 2018 года стало известно, что Порошина была переведена под домашний арест после сотрудничества со следствием, однако позже отказалась от показаний против мэра Новочеркасска Игоря Зюзина.

По версии следствия, заместитель главы администрации Зверево в Ростовской области с сентября по декабрь 2017 года получила взятку в размере более 2,6 миллиона рублей, говорилось в сообщении на сайте Генпрокуратуры России 10 апреля. По данным ведомства, чиновница получила взятку от предпринимателя за помощь при заключении муниципальных контрактов на строительные работы. Силовики также сообщали о еще одном подозреваемом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отмечалось в сообщении.

Октябрьский районный суд Ростовской области приговорил к восьми годам колонии общего режима бывшую заммэра Зверево Альбину Порошину по статье «получение взятки». Бывшая чиновница также обязана вернуть государству сумму взятки и не сможет восемь лет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, сообщили сегодня корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе райсуда.

«Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован» - добавили в пресс-службе суда. Оглашение приговора состоялось в пятницу, 23 августа.