Арест сити-менеджера Новочеркасска продлен на месяц

27 декабря 2019, 12:25

Суд в Ростове-на-Дону продлил до конца января срок содержания под стражей бывшего главы администрации Новочеркасска Игоря Зюзина, который подозревается в получении взятки в 2,6 миллиона рублей.

Как писал Кавказский узел", Игорь Зюзин был задержан 15 октября, после чего он был арестован. 8 ноября Ростовский облсуд оставил его под стражей до 30 декабря.

Зюзин обвиняется в получении 2,6 миллиона рублей на посту мэра Зверево. Показания против Зюзина дала его заместитель, уже осужденная на шесть лет по делу о получении этой же взятки. По части 6 статьи 290 УК России ему грозит до 15 лет заключения. 25 октября гордума Новочеркасска приняла отставку Зюзина, о которой попросил он сам.

Ленинский райсуд Ростова-на-Дону удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания Игоря Зюзина под стражей на месяц.

"В отношении Зюзина продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 31 января включительно", - сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе суда.

Решение было вынесено накануне, 26 декабря, уточнили в суде.

Игорь Зюзин стал руководить мэрией Новочеркасска с декабря 2017 года, когда был утвержден на должность сити-менеджера депутатами городской думы. Мэром Зверево он был в 2013-2017 годах.

Напомним, что замглавы администрации Зверево Альбин Порошина, сотрудничающая со следствием по делу Зюзина, была приговорена к 8 годам колонии за получение двухмиллионной взятки, однако Ростовский областной суд сократил срок ее наказание на два года.