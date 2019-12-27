Игорь Зюзин. Фото: пресс-служба администрации Новочеркасска

27 декабря 2019, 12:25

Арест сити-менеджера Новочеркасска продлен на месяц

Суд в Ростове-на-Дону продлил до конца января срок содержания под стражей бывшего главы администрации Новочеркасска Игоря Зюзина, который подозревается в получении взятки в 2,6 миллиона рублей.

Как писал Кавказский узел", Игорь Зюзин был задержан 15 октября, после чего он был арестован. 8 ноября Ростовский облсуд оставил его  под стражей до 30 декабря.

Зюзин обвиняется в получении 2,6 миллиона рублей на посту мэра Зверево. Показания против Зюзина дала его заместитель, уже осужденная на шесть лет по делу о получении этой же взятки. По части 6 статьи 290 УК России ему грозит до 15 лет заключения. 25 октября гордума Новочеркасска приняла отставку Зюзина, о которой попросил он сам.

Ленинский райсуд Ростова-на-Дону удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания Игоря Зюзина под стражей на месяц.

"В отношении Зюзина продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 31 января включительно", - сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе суда.

Решение было вынесено накануне, 26 декабря, уточнили в суде.

Игорь Зюзин стал руководить мэрией Новочеркасска с декабря 2017 года, когда был утвержден на должность сити-менеджера депутатами городской думы. Мэром Зверево он был в 2013-2017 годах.

Напомним, что замглавы администрации Зверево Альбин Порошина, сотрудничающая со следствием по делу Зюзина, была приговорена к 8 годам колонии за получение двухмиллионной взятки, однако Ростовский областной суд сократил срок ее наказание на два года. 

Примечание:

"Продлен арест сити-менеджеру Новочеркасска", "Полицейский в Ростовской области получил 8,5 года колонии за взятки", "Суд отказался ужесточить наказание ростовским налоговикам".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

27 декабря 2019, 14:05

27 декабря 2019, 13:27

  • Оппозиция связала арест азербайджанского рэпера с его творчеством

    Рэп-исполнитель Парвиз Гулузаде, известный под псевдонимом Paster, арестован в Азербайджане на 30 суток по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении полиции. Преследование рэпера связано с его творчеством и политическими взглядами, предположили оппозиционные активисты.

27 декабря 2019, 13:21

  • Силовик возвращен в СИЗО по делу о пытках жителя Хасавюрта

    Хасавюртовский горсуд 26 декабря постановил вернуть из-под домашнего ареста в изолятор оперуполномоченного уголовного розыска, подозреваемого в пытках Мусы Алиева. Суд планирует рассмотреть вопрос об аресте второго подозреваемого, уточнил адвокат потерпевшего.

27 декабря 2019, 13:02

27 декабря 2019, 11:34

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи