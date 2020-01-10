На заседании суда по делу о беспорядках 1 марта 2008 года в Ереване/ Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

10 января 2020, 07:12

Адвокаты Кочаряна пожаловались на угрозы

На заседании суда по делу о беспорядках 1 марта 2008 года в Ереване между потерпевшими и защитой произошла словесная перепалка. Реплики потерпевших адвокаты второго президента Армении расценили как угрозы.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 декабря 2019 года суд отказался удовлетворить просьбу защиты Роберта Кочаряна об освобождении под залог. 1 января десятки активистов с плакатами в поддержку Роберта Кочаряна собрались у следственного изолятора, где содержится второй президент Армении. Его защита подала жалобу на решение апелляционного суда, оставившего Кочаряна под стражей, сообщил 8 января адвокат Айк Алумян и заявил о работе над двенадцатой жалобой в Европейский суд по правам человека.

Роберт Кочарян обвиняется в финансовых преступлениях, свержении конституционного строя в связи с разгоном в марте 2008 года акций протеста в Ереване, а также в получении крупной взятки. Обвинения по делу о подавлении массовых протестов также были предъявлены министру обороны Сейрану Оганяну, начальнику генштаба вооруженных сил Юрию Хачатурову и вице-премьеру Армену Геворгяну, сказано в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".

На судебном заседании, прошедшем в Ереване 9 января, адвокаты бывшего министра обороны Армении Сейрана Оганяна и бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова Карен Межлумян и Мигран Погосян продолжили представление начатого в декабре 2019 года ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении их подзащитных, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь адвокатской группы второго президента Армении Роберта Кочаряна Элина Саакова.

В ходе выступления адвокаты произнесли выражение: "Какие-то события 1 марта", что возмутило сторону потерпевших, рассказала Саакова.

"Один из правопреемников потерпевших в ответе адвокату призвал "уважать "1 марта" и не позволять себе лишнего, иначе те могут оказаться в том же положении, в каком они (потерпевшая сторона) сейчас", - сообщила Элина Саакова.

1-2 марта 2008 года в центре Еревана произошли столкновения между силовиками и оппозиционерами, не согласными с победой на президентских выборах Сержа Саргсяна. В течение двух дней в столкновениях погибли 10 человек и более 250 получили ранения. На "Кавказском узле" опубликована справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя", посвященная событиям 1-2 марта в Ереване.

Защита запротоколировала, что в ее адрес прозвучала угроза. Это вызвало словесную перепалку между сторонами. "Сторона потерпевших назвала эту угрозу просто оговоркой, а прокурор заявил, что заседание превратилось в разборку", - отметила Саакова.

Защита планирует изучить запись судебного заседания для принятия решения о дальнейших своих действиях, сообщил  корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Роберта Кочаряна Айк Алумян.

Судебное заседание, сообщил адвокат Юрия Хачатурова Мигран Погосян, будет продолжено 14 января в 13.00 по местному времени.

Перед зданием суда, по словам Элины Сааковой, 9 января собрались лишь сторонники Роберта Кочаряна, а противники второго президента находились только в зале суда.

На "Кавказском узле" опубликованы биография Роберта Кочаряна и справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя" о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване, которые стали поводом для уголовного преследования второго президента Армении. Кочарян убежден, что его уголовное преследование, начавшееся после "бархатной революции" 2018 года, имеет политическую подоплеку.

Примечание:

"Владелец армянского телеканала заподозрен в подкупе потерпевших по делу "1 марта", "Сторонники Кочаряна провели новогоднюю акцию протеста у СИЗО", "Сторонник Кочаряна заподозрен в подкупе свидетеля по делу "1 марта".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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