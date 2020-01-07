Гадаури. Фото: официальный сайт Гадаури https://www.gudauri.ru/

07 января 2020, 17:28

Сезон в Гудаури сорван из-за недостатка снега и проблем с подачей воды

Из-за отсутствия снега в Гудаури перенесено официальное открытие горнолыжного сезона, сообщила сегодня «Компания развития горных курортов Грузии». Власти пообещали также восстановить водоснабжение на курортах. Пользователи соцсетей предположили, что причина проблем кроется в неэффективной работе чиновников и администрации грузинских курортов.

Как писал "Кавказский узел", накануне Нового года на курортах Гудаури и Бакуриани возникли проблемы с водой. Так, в Гудаури без водоснабжения остались несколько гостиниц, и часть туристов уехала раньше срока. Сегодня же стало известно, что Министерство инфраструктуры Грузии сменило руководителя "Объединенной компании водоснабжения".

Поселок Гудаури расположен в Казбегском районе Грузии на широком склоне горы Кудеби. Для привлечения туристов со всей Европы на горнолыжный курорт Гудаури достаточно всего трех вещей: комфортных отелей, подвесной дороги и знаменитых горнолыжных трасс, говорится в справочном материале «Кавказского узла» «Гудаури – горнолыжный рай Грузии».

О том, что официальное открытие горнолыжного сезона в Гудаури, запланированное на 11 января, перенесено, сообщила сегодня «Компания развития горных курортов Грузии». «С учетом создавшихся климатических условий, из-за отсутствия снега, мероприятие официального открытия сезона 11 января не состоится. Сезон продолжается на тех горнолыжных дорогах, где есть достаточное количество снежного покрова – сноупарк, Кудеби и Коби-Гудаури», - приводит заявление компании «Грузия Онлайн».

Названа причина перебоев с водой

К проблемам на курортах, согласно официальной информации, стало то, что снег не заполнил резервуары, предназначенные для получения воды, передает агентство «Новости-Грузии».

О том, что подача воды на курорте Бакуриани будет полностью восстановлена в короткие сроки, заявил заместитель министра регионального развития и инфраструктуры Грузии Илия Бегиашвили. По его словам, восстановить водоснабжение в Бакуриани удастся благодаря техническим работам, которые проходили в течение последних дней. Поздно вечером 6 января в Бакуриани специально отключили воду, чтобы привести в норму давление в системе, а сегодня утром подачу воды восстановили, передает слова Бегиашвили «Первый канал Грузии».

Также в "Компании объединенного водоснабжения" сообщили, что до открытия сезона для системы искусственного оснежения было собрано 10 тысяч кубометров воды. Информацию о том, что к отключению воды привело включение систем искусственного оснежения в Гудаури и Бакуриани «Компания развития горных курортов страны» опровергла, указывает «Sputnik-Грузия».

Вице-премьер грузинского правительства Майя Цкитишвили также назвала главной причиной проблем с водоснабжением "осень без осадков". "В новогодние дни, когда количество отдыхающих достигает пика, использование воды увеличивается в несколько раз. Соответственно, в Гудаури и Бакуриани проблемы возникли в тех поселениях, которые находятся выше головного сооружения. В Бакуриани реально у нас проблема лишь на двух улицах, да и там техническая группа работала всю ночь, и было устроено альтернативное головное сооружение. Устанавливаются насосы, чтобы запустить их в систему», - заявила Цкитишвили.

Она отметила, что как в Бакуриани, так и Гудаури воду в непрерывном режиме подвозят водовозы ко всем гостиницам, у которых есть резервуары, передает «ИнтерпрессНьюс».

Пользователи соцсетей призвали власти к решению проблем курортов

В грузинском сегменте Facebook пользователи обсуждают сложившуюся на грузинских курортах ситуацию, отмечая, что существующие проблемы могут привести к тому, что туристы перестанут приезжать в Грузию.

«Компания развития горных курортов Грузии» должна заботиться о своих туристах вместе с другими компаниями, чтобы люди не остались без воды. Все государственные структуры должны позаботиться об этом вместе!» - пишет, в частности, Nana Tsintsadze, на странице «Компании развития горных курортов Грузии» в Facebook.

Ruska Kurdovanidze не верит в то, что причина перебоев с водой лишь отсутствие снега. «Я протестую против распространения недостоверной информации», - отмечает она там же.

«Ваша прямая обязанность прояснить ситуацию и создать соответствующие условия для туристов», - заявляет Natia Iashvili, которая также считает, что туристы покидают Гудаури из-за проблем с парковкой.

Madlena Zaridze, в свою очередь, указывает на рост цен на услуги на грузинских курортах. «Полный хаос и антисанитария в Бакуриани», - указывает она.

Примечание:

"Жители Сванетии потребовали отремонтировать дорогу", "Грузинский бизнес не заметил снижения турпотока после российских санкций", "Власти Грузии решили субсидировать авиасообщение с Россией".

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