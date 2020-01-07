07 января 2020, 12:42
Глава госкомпании уволена на фоне проблем с водой на курортах Грузии
Министерство инфраструктуры Грузии сменило руководителя "Объединенной компании водоснабжения" на фоне оттока туристов из Гудаури и Бакуриани.
Как писал "Кавказский узел", накануне Нового года на курортах Гудаури и Бакуриани появились проблемы с водой. Так, в Гудаури без водоснабжения остались несколько гостиниц, и часть туристов уехала оттуда раньше срока.
Директором "Объединенной компании водоснабжения" вместо Екатерины Галдавы стал Григол Мандария, со ссылкой на пресс-службу этой компании, находящейся в ведении министерства инфраструктуры Грузии, сообщил сегодня "Интерпрессньюс". Причины увольнения Галдавы в сообщении не указаны.
Григол Мандария имеет докторскую степень по энергетике и телекоммуникациям. "У Григола Мандария есть опыт оценки-анализа инвестиций компаний водоснабжения и сотрудничества с международными компаниями, инвестирующими в сектор водоснабжения. Это поможет ему в реализации намеченных "Объединенной компанией водоснабжения" планов и новых проектов", - процитировал сообщение компании "Sputnik Грузия".
На сегодняшний день водоснабжение в Гудаури и Бакуриани полностью не восстановлено, отмечается в публикации.
"Жители Сванетии потребовали отремонтировать дорогу", "Грузинский бизнес не заметил снижения турпотока после российских санкций", "Власти Грузии решили субсидировать авиасообщение с Россией".
07 января 2020, 11:56
-
1
Рождественские богослужения в Чечне сопровождались усиленными мерами безопасности
Страх перед новыми нападениями на православных в Чечне исчез, заявили участники рождественского богослужения в грозненском храме Михаила Архангела. Минувшей ночью силовики дежурили не только вблизи церкви, но и внутри. Инцидентов на праздничных службы в храмах Чечни не было, отчитались в МВД.
07 января 2020, 10:58
-
Состояние Огтая Гюльалыева улучшилось
Азербайджанский правозащитник Огтай Гюльалыев, впавший в кому после ДТП в Баку, начал воспринимать происходящее вокруг, сообщила его супруга.
07 января 2020, 10:10
-
2
Волгоградцев пристыдили в Facebook за "подачки" от сына сотрудника постпредства Чечни
Люди, согласившиеся ловить деньги, которые разбрасывал в Волгограде блогер Alfredo Auditore, утратили чувство собственного достоинства, считают интернет-пользователи. Они сопоставили акцию в Волгограде с раздачей денег Владимиром Жириновским, который использовал при этом слова "крепостные" и "холопы". Отец блогера, заместитель представителя главы Чечни в Волгоградской области Тамерлан Носаев, оправдал акцию сына.
07 января 2020, 09:06
-
Жители Армении рассказали о различиях Рождества и Нового года
Рождество, в отличие от Нового года, принято отмечать в узком семейном кругу, после посещения церкви на стол ставятся традиционные для этого праздника блюда, сообщили ереванцы корреспонденту "Кавказского узла".
07 января 2020, 08:18
-
Азербайджан заявил о 22 обстрелах на линии фронта
Азербайджанские позиции подверглись обстрелам на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта, заявило сегодня Минобороны страны.
-
07 января 2020, 11:561
Рождественские богослужения в Чечне сопровождались усиленными мерами безопасности
-
07 января 2020, 10:58
Состояние Огтая Гюльалыева улучшилось
-
07 января 2020, 05:166
Многодетная мать из Нальчика пожаловалась на чиновников
-
07 января 2020, 02:295
Сын сотрудника постпредства Чечни бросил пачку денег в толпу волгоградцев
-
07 января 2020, 01:29
Пользователи Facebook потребовали привести в порядок проспект Шамиля в Махачкале
-
06 января 2020, 23:01
Единомышленники Гаджиева призвали махачкалинцев активнее поддерживать его
-
07 января 2020, 08:18
Азербайджан заявил о 22 обстрелах на линии фронта
-
07 января 2020, 06:15
Туристка сорвалась со скалы в Лагонаки и погибла
-
07 января 2020, 04:26
Георгий Мамаладзе объявил голодовку в тюрьме
-
06 января 2020, 23:54
Арестован третий подозреваемый в убийстве у сухумского ресторана
-
06 января 2020, 17:18
Аэропорт Астрахани восстановил работу по графику
-
06 января 2020, 16:39
Учения мотострелков прошли в Северной Осетии
-
06 января 2020, 15:22
Акция в поддержку Абдулмумина Гаджиева началась в Махачкале
-
06 января 2020, 14:52
Сотрудники МЧС спасли туристку в Кабардино-Балкарии
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
2019 год в Дагестане: бунт жителей против инициатив Кадырова, суды за веру и зачистки чиновников
Чечня-2019: электрошокер для благих целей, как Путин защитил Кадырова от Сокурова и что случилось на границе с Дагестаном
Итоги-2019 на Кубани: преследование активистов, политические скандалы, рекордный урожай и успех "Краснодара"
Кабардино-Балкария в 2019 году: дело Кочесоко, нерешенные конфликты и активизация подполья
-
07 января 2020, 11:561
Рождественские богослужения в Чечне сопровождались усиленными мерами безопасности
-
07 января 2020, 10:58
Состояние Огтая Гюльалыева улучшилось
-
31 декабря 2019, 23:31
Мурат Гукемухов
-
06 января 2020, 17:07
BERG...man TbilisiБера Иванишвили переживает и молится за Австралию. "Греты Тунберги" и Грузия 32
-
06 января 2020, 09:23
BERG...man TbilisiКак быть мировой демократии - с решением парламента Ирака? Помпео знает - а вы? 60
-
05 января 2020, 19:58
Политическая география Южного КавказаВнешнеполитические предпочтения граждан Армении на конец 2019 года. Изменения за 12 лет
-
05 января 2020, 18:14
BERG...man TbilisiТрамп: если Иран начнет мстить - ответ США будет быстрым и сильным. И новость из парламента Ирака! 43
-
05 января 2020, 15:17
Ветер с АпшеронаЛисья политика фарсов опять проявилась - просят защиты у турок 13
-
30 декабря 2019, 16:06
Предновогодние теракты в Волгограде (2013)
-
21 декабря 2019, 13:117
Александр Сокуров: как рождалось черкесское кино
-
06 января 2020, 18:06Нарушения при застройке поселка Мысхако, против жителей развернута травля
-
02 января 2020, 20:05В Адыгее медики предупреждают о случаях кори
-
02 января 2020, 16:54В Сочи в селе Каштаны у пенсионера отбирают земельный участок
-
01 января 2020, 23:53Израильское правительство выделило 200 млн. шекелей на развитие друзских и черкесских сообществ
-
01 января 2020, 23:49Победителем шоу Голос стал Аскер Бербеков из Баксана
-
11 декабря 2019, 12:22
В ноябре 2019 года на Северном Кавказе не было зафиксировано жертв вооруженного конфликта
-
10 декабря 2019, 13:00
В октябре 2019 года жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе зафиксировано не было