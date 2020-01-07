Глава госкомпании уволена на фоне проблем с водой на курортах Грузии

07 января 2020, 12:42

Министерство инфраструктуры Грузии сменило руководителя "Объединенной компании водоснабжения" на фоне оттока туристов из Гудаури и Бакуриани.

Как писал "Кавказский узел", накануне Нового года на курортах Гудаури и Бакуриани появились проблемы с водой. Так, в Гудаури без водоснабжения остались несколько гостиниц, и часть туристов уехала оттуда раньше срока.

Директором "Объединенной компании водоснабжения" вместо Екатерины Галдавы стал Григол Мандария, со ссылкой на пресс-службу этой компании, находящейся в ведении министерства инфраструктуры Грузии, сообщил сегодня "Интерпрессньюс". Причины увольнения Галдавы в сообщении не указаны.

Григол Мандария имеет докторскую степень по энергетике и телекоммуникациям. "У Григола Мандария есть опыт оценки-анализа инвестиций компаний водоснабжения и сотрудничества с международными компаниями, инвестирующими в сектор водоснабжения. Это поможет ему в реализации намеченных "Объединенной компанией водоснабжения" планов и новых проектов", - процитировал сообщение компании "Sputnik Грузия".

На сегодняшний день водоснабжение в Гудаури и Бакуриани полностью не восстановлено, отмечается в публикации.