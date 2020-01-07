Георгий Мамаладзе объявил голодовку в тюрьме

07 января 2020, 04:26

Протоиерей Георгий Мамаладзе, которому президент Грузии отказала в помиловании, находится в тяжелом состоянии, сообщил гендиректор телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия.

Как писал "Кавказский узел", Саломе Зурабишвили помиловала 6 января по случаю Рождества пять человек, не включив в их число протоиерея Георгия Мамаладзе. Брат осужденного священнослужителя заявил, что на решение главы государства повлиял патриарх Грузии. Сторонники Мамаладзе провели акцию протеста в центре Гори перед торжествами с участием Зурабишвили, а правозащитники назвали неоправданным отказ от помилования протоиерея.



Мамаладзе был приговорен в 2017 году к девяти годам тюрьмы за подготовку убийства секретаря грузинского патриарха и незаконное хранение оружия. Зурабишвили не включила Мамаладзе в списки помилованных и 28 августа 2019 года, чем вызвала ряд акций протеста. Так, 6 ноября 2019 года активисты молодежного общественного движения "Смени" развернули плакаты "Свободу Георгию Мамаладзе" у тбилисской резиденции Саломе Зурабишвили.

Гварамия вечером 6 января сообщил на своей странице в Facebook, что посетил Мамаладзе в исправительном учреждении. По мнению журналиста, священника по политическим мотивам фактически "приговорили к смерти".

Как заявил Гварамия, Мамаладзе сильно болен и частично парализован. "Он объявил голодовку, едва разговаривает", - говорится в посте журналиста, переведенном с грузинского "Кавказским узлом".

Подробно о деле Георгия Мамаладзе рассказывается в статье "Дело об отравлении католикоса Грузии: реальное покушение или интриги в патриархии?", которая опубликована в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".