Президент Грузии отказалась включить Мамаладзе в список помилованных

06 января 2020, 13:10

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сняла мораторий на помилование заключенных, однако не включила в список помилованных перед Рождеством протоиерея Георгия Мамаладзе. Брат осужденного священнослужителя заявил о влиянии патриарха Грузии на решение главы государства.

Как сообщал "Кавказский узел", Зурабишвили и ранее отказывала в помиловании протоиерея Георгия Мамаладзе, осужденного в 2017 году на девять лет тюрьмы за подготовку убийства секретаря грузинского патриарха и незаконное хранение оружия. 2 ноября 2019 года глава государства отказалась рассматривать просьбу о помиловании Мамаладзе, поданную Синодом, сославшись на подготовку новых правил проведения этой процедуры. 6 ноября 2019 года у резиденции президента Грузии собрались активисты, потребовавшие помилования Мамаладзе, но Зурабишвили заявила, что не будет нарушать мораторий на помилование.

Саломе Зурабишвили предложила пересмотреть процедуру после того, как ее августовское решение о помиловании Рамаза Девадзе, осужденного на 15 лет за убийство полицейского, раскритиковала не только оппозиция, но и члены правящей партии. За период президентства Саломе Зурабишвили в Грузии были помилованы 88 человек, однако решения принимались без рекомендаций комиссии по помилованию, заявил бывший член комиссии по помилованию Грузии Звиада Коридзе.

Саломе Зурабишвили сообщила сегодня о помиловании пяти заключенных перед Рождеством, не уточнив, кто был включен в этот список, перевел корреспондент "Кавказского узла" пресс-релиз администрации президента Грузии.

"С учетом всех новых критериев помилования и обстоятельств, в том числе настроений пострадавших людей, был принят сегодняшний акт помилования. Он подразумевает помилование пяти человек. Я должна подчеркнуть, что новый список, как и в прошлом году, был сформирован под мою личную ответственность", - цитирует сегодня Зурабишвили ТАСС.

При этом Зурабишвили отказалась помиловать протоиерея Георгия Мамаладзе, с ходатайством о помиловании которого ранее к ней обратилась патриархия Грузии. "По делу Георгия Мамаладзе я руководствовалась главным принципом: чтобы мое решение не послужило новому противостоянию в обществе. Я не увидела аргумента, на основании которого нужно сделать исключение и помиловать протоиерея Георгия Мамаладзе", - заявила Зурабишвили на брифинге, который транслировался в прямом эфире грузинской телекомпании "Мтавари архи".

Президент сообщила, что детально ознакомилась с позицией адвокатов Мамаладзе и ходатайством патриархии.

31 октября прошение о помиловании Мамаладзе к Зурабишвили направил Священный Синод Грузинской церкви, связав эту просьбу с семейным положением Мамаладзе, а также с неоднократностью подобных прошений. "У нас семья большая, 15 человек. Дети девять лет не увидят отца", – сообщила на одной из акций протеста мать осужденного Кетино Мамаладзе. Брат протоиерея Торнике Мамаладзе рассказал о тяжелом состоянии здоровья Георгия.

Решение Зурабишвили об отказе помилования Мамаладзе было принято под влиянием патриарха страны, считает брат осужденного протоиерея Торнике Мамаладзе. "У меня есть информация, что Зурабишвили в последние дни встречалась с патриархом Грузии Илией II, и он в личном разговоре отказался [от ходатайства Священного Синода о помиловании Мамаладзе] […] патриарх обманул представителей Синода", - перевел корреспондент "Кавказского узла" заявление Торнике Мамаладзе, озвученное в прямом эфире телекомпании.

По словам Торнике, таким образом патриарх избежал ответственности по делу о помиловании Мамаладзе. Семья Мамаладзе намерена продолжить правовую борьбу по освобождению протоиерея, заявил его брат.

Решение президента Грузии адвокат Мамаладзе Михаил Рамишвили назвал несправедливым. "Я ожидал, что президент не помилует Георгия Мамаладзе", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Рамишвили, сказанные в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2".

Напомним, что руководитель Службы по управлению имуществом патриархии Грузии дьякон Георгий Мамаладзе был задержан в аэропорту Тбилиси в феврале 2017 года. Мамаладзе направлялся к патриарху Грузинской православной церкви Илие II, проходящему лечение в Германии. В багаже священнослужители правоохранители обнаружили оружие и яд, с помощью которого, по версии прокуратуры, Мамаладзе собирался отравить патриарха. Однако представители церкви и оппозиции выразили сомнения в созданном властями деле, заявив об интригах среди священнослужителей, говорится в статье "Дело об отравлении католикоса Грузии: реальное покушение или интриги в патриархии?", которая опубликована в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".