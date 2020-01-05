Пользователей соцсети возмутило видео о блокированном проезде для "скорой" в Нальчике

05 января 2020, 03:26

Сотрудник скорой помощи опубликовал в Instagram видео, на котором пожаловался, что не может проехать во двор из-за столбиков и припаркованных автомобилей. Пользователи соцсети раскритиковали жителей города за перегороженные дворы.

В паблике "Патриот Нальчик" в соцсети Instagram 4 января размещено видео, автор которого показывает, что карета скорой помощи не может проехать во двор из-за установленных столбиков и припаркованных автомобилей.

Автор ролика, который в конце садится за руль скорой помощи, утверждает, что "такая ситуация не только здесь, а по всему городу", и призывает власти обратить на это внимание.

По данным на 03.26 сегодня, 5 января видео набрало 14522 просмотра и 64 комментария.

"У нас тоже во дворе отгородили шлагбаумом, неделю назад бабушке стало плохо, и "скорая" не смогла проехать, а открыть цепочку эту мы не можем, потому что у нас нет ключей. А ключей у нас нет, потому что парковочные места возле отгороженных подъездов куплены и ключи есть только у владельцев... Ладно, я не умру пройти эти 20 метров, но со скорой это перебор", - написала karina.hasanovna.

"Надоели все эти столбы, плиты, [...] блоки, которые самовольно ставят и нету проезда. Где администрация города, почему не наказывает штрафами?", - задается вопросом kazbekshkhagapsoev.

"Надо это все решать на законодательном уровне - корчевать столбы, ставить знаки о правилах парковки, вводить условия для шлагбаумов в закрытых дворах и штрафовать нарушителей", - считает k.os.t.a.

"Такого количества шлагбаумов и бетонов во дворах и такого количества лежачих полицейских нигде больше нет", - сравнивает inal_496 Нальчик с другими городами Северного Кавказа.

"Проблема не в столбиках, а в тех "умниках", которые проезд загородили своими машинами", - считает kostenkowasq.

"В Нальчике почти все дворы перегорожены, они просто думают, что "скорая" никогда не понадобится", - отметила elmiraverdish.

"Во всех дворах проезд должен быть свободным. Сами же жильцы этих домов перекрывают проезд", - отметила donchik0512.

"Какой ужас. Пока водитель будет искать пути объезда, человек может умереть", - написала marianaa652.

Некоторые пользователи отметили, что дворы приходится перегораживать из-за лихачей.

"Задолбали [...], которые носятся по дворам, и дегенераты с громкой музыкой, вот поэтому и ставим шлагбаумы", - написал laif_rw.

"В перегороженных дворах есть два въезда, и надо указывать, когда вызываете "скорую", с какой стороны надо заезжать во двор. И дворы перегораживают не от нечего делать. Во дворе полно детей, а машины гоняют, как по трассе", - отметил dasics1239.

"А когда все машины носятся через двор, как на трассе, и дети бегают?! И не знаешь, кто откуда выскочит [...] Правильно - делайте везде шлагбаумы!" - отметила makaevmarina.