Противники строительства нового отеля провели акцию в Батуми

05 января 2020, 00:04

Участники акции протеста на Старом бульваре в Батуми выступили против строительства нового отеля "Амбассадор" на месте бывшей бальнеологической клиники.

"Мы требуем, чтобы глава республики публично заверил общественность, что на месте бывшей бальнеологической лечебницы не будет никакого строительства", - заявил "Кавказскому узлу" организатор акции 4 января Бачуки Чхеидзе.

По его словам, в 2012 году мэрия Батуми продала место старой больницы инвестору – компании "Амбассадор" – на условии, что новое строение будет предназначено для исполнения тех же медицинских функций. Однако за это время больница так и не была построена. "За все это время компания "Амбассадор-Батуми" углубляла котлован, в котором подготовила глубокий фундамент для строения гораздо большей этажности, чем больница, высота которой составляла три этажа", - отметил Чхеидзе.

"Были подозрения, что компания-инвестор вместо трехэтажной лечебницы построит здание в 15 этажей, часть апартаментов будет продана под жилье частным владельцам, а другая – будет использована под гостиницу и ресторан", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из участников акции Николай Рухадзе.

Протестующие отметили, что подозрения усилились после того, как стало известно, что компания попросила у мэрии разрешение построить пятиэтажное здание. "Это уже известный прием – несколько зданий уже так построены: подрядчики заявляли строения в три-четыре этажа, а потом они вырастали до многоэтажных блоков", - пояснил Бачуки Чхеидзе.

Чтобы предотвратить строительство общественники опубликовали в социальных сетях призыв к населению Батуми собраться на митинг 4 января. Публикация с призывом появилась 30 декабря 2019 года в 15 часов в группе в Facebook, и в тот же день телекомпания "Аджара ТВ" опубликовала сообщение о том, что Агентство охраны культурного наследия Аджарии отклонило проект строительства не 5-этажного, а именно 15-этажного здания, предоставленного компанией "Амбассадор", передает корреспондент "Кавказского узла".

"Поэтому мы решили проводить не крупномасштабную акцию, а предварительный митинг", - заявил организатор акции. Он убежден, что несмотря на отказ в утверждении эскиза, компания будет добиваться положительного решения, поскольку на фундамент потрачены очень большие деньги. Участники акции требуют гарантий того, что проект утвержден, в виде публичного заявления действующего председателя правительства Аджарии – Торнике Рижвадзе.

"В 2016 году прежний председатель правительства – Арчил Хабадзе – дал обещание отказаться от переустройства бульвара, и это обещание пока работает", - отметил Бачуки Чхеидзе.

Длина Батумского бульвара в столице Аджарии Батуми составляет около 7 километров. Строить его начали в XIX веке, а закончили уже в XXI веке: в 2004 году существующий парк, разбитый вдоль моря, удлинили на 1200 метров. Эту пристроенную часть назвали "Новым бульваром", а все возведенные вокруг новые дома вскоре назвали "Новым Батуми", говорится в статье "Влекущий Батуми", опубликованной на "Кавказском узле".

Участники акции отмечают, что в случае, если будет построено 15-этажное здание, часть бульвара будет закрыта для прогулок, поскольку потребуются хозяйственные постройки, места для автостоянок и прочее. "Нужно сохранить бульвар для потомков, потому что это действительно культурное наследие", - подчеркнул Николай Рухадзе.

Комментариями представителей компании "Амбассадор" и мэрии Батуми относительно требований участников акции и строительства гостиницы "Кавказский узел" пока не располагает.