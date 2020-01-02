02 января 2020, 23:48

81 человек пострадал от фейерверков в Грузии

Врачи госпитализировали с травмами 51 жителя Грузии, пострадавшего от использования пиротехники во время празднования Нового года.

Помощь врачей потребовалась местным жителям 31 декабря 2019 года и 1 января 2020 года.

"Зафиксирован 81 случай травм от использования пиротехники", - сообщает сегодня со ссылкой на Министерство здравоохранения Interpressnews. При этом 48 пострадавших обратились к врачам в Тбилиси, остальные - в регионах Грузии, отмечает ведомство.

По данным министерства, в медклиники регионов страны было госпитализировано 16 человек, 35 пострадавших находятся в стационарах в Тбилиси.

В частности, в клинику Иашвили с травмами конечностей и повреждениями лица было доставлено восемь детей, одному ребенку понадобилась операция по ампутации пальцев, приводит сообщение  министерства "Новости Грузии".

Всего в новогоднюю ночь и 1 января 2020 года в Центр управления общественной безопасности «112» поступило 124 вызова из-за инцидентов, связанных с использованием пиротехники, отмечает агентство.

"Кавказский узел" также писал, что в январе 2019 года пресс-служба скорой медицинской помощи Тбилиси отчиталась о 44 пострадавших от использования пиротехники в новогоднюю ночь. В Батуми четыре человека получили травмы, когда на главной городской площади опрокинулся аппарат для запуска фейерверков.

Примечание:

"В Грузии локализовали пожар в одной из столичных гостиниц""В Грузии взорвался газовый баллон одного из домов Тбилиси""Вещание Общественного телевидения Грузии приостановлено из-за пожара".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

02 января 2020, 23:56

  • Жители Чечни укорили власти за открытие ресторана вместо библиотеки

    Старшая дочь главы Чечни открыла свой ресторан "Париж" в здании закрытой городской библиотеки Грозного, где в начале 2000-х годов собирались представители неправительственных организаций, указали корреспонденту "Кавказского узла" местные жители. Пользователи Instagram отметили, что ресторан открылся на фоне безработицы и безденежья в Чечне.

02 января 2020, 22:54

02 января 2020, 21:59

02 января 2020, 20:46

02 января 2020, 19:52

Темы дня

События дня

2019 год в Дагестане: бунт жителей против инициатив Кадырова, суды за веру и зачистки чиновников

Новый дорожный указатель близ Кизляра. Фото Ильяса Капиева для "Кавказского узла"

Чечня-2019: электрошокер для благих целей, как Путин защитил Кадырова от Сокурова и что случилось на границе с Дагестаном

Ислам Кадыров "работает" с населением. Фото: кадр видео ЧГТРК "Грозный" https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=BpjWCGHbJ6E

Итоги-2019 на Кубани: преследование активистов, политические скандалы, рекордный урожай и успех "Краснодара"

Краснодар. Фото Елены Синеок, Юга.ру

Кабардино-Балкария в 2019 году: дело Кочесоко, нерешенные конфликты и активизация подполья

Мартин Кочесоко. Фото: Александра Шалова https://vk.com/shaloff http://shaloff.com
Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи