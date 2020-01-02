81 человек пострадал от фейерверков в Грузии

02 января 2020, 23:48

Врачи госпитализировали с травмами 51 жителя Грузии, пострадавшего от использования пиротехники во время празднования Нового года.

Помощь врачей потребовалась местным жителям 31 декабря 2019 года и 1 января 2020 года.

"Зафиксирован 81 случай травм от использования пиротехники", - сообщает сегодня со ссылкой на Министерство здравоохранения Interpressnews. При этом 48 пострадавших обратились к врачам в Тбилиси, остальные - в регионах Грузии, отмечает ведомство.

По данным министерства, в медклиники регионов страны было госпитализировано 16 человек, 35 пострадавших находятся в стационарах в Тбилиси.

В частности, в клинику Иашвили с травмами конечностей и повреждениями лица было доставлено восемь детей, одному ребенку понадобилась операция по ампутации пальцев, приводит сообщение министерства "Новости Грузии".

Всего в новогоднюю ночь и 1 января 2020 года в Центр управления общественной безопасности «112» поступило 124 вызова из-за инцидентов, связанных с использованием пиротехники, отмечает агентство.

"Кавказский узел" также писал, что в январе 2019 года пресс-служба скорой медицинской помощи Тбилиси отчиталась о 44 пострадавших от использования пиротехники в новогоднюю ночь. В Батуми четыре человека получили травмы, когда на главной городской площади опрокинулся аппарат для запуска фейерверков.