Десятки жителей Грузии пострадали при запуске фейерверков

01 января 2019, 19:42

В одном лишь Тбилиси при использовании пиротехники в новогоднюю ночь пострадали 44 человека. В Батуми четыре человека получили травмы, когда на главной городской площади опрокинулся аппарат для запуска фейерверков.

Около половины из обратившихся в тбилисские больницы - дети и подростки. Большинство пострадавших получили ожоги лица и рук, но троим пришлось ампутировать пальцы, еще нескольким пальцы оторвало при взрыве, сообщила пресс-служба скорой медицинской помощи грузинской столицы.

С аналогичными травмами в больницы Кутаиси и Батуми обратились 14 и 12 человек соответственно, в основном несовершеннолетние, со ссылкой на свои источники передал сегодня "Первый канал" Общественного телевидения Грузии. По данным источников телеканала "Имеди", число пострадавших в Кутаиси и Батуми несколько меньше - по девять в каждом из этих городов.

Два жителя Батуми и два иностранных туриста пострадали при запуске фейерверка на главной площади города. Фейерверк был организован мэрией, информировали сегодня "Новости-Грузия". По данным издания, еще пять человек пострадали при запуске фейерверков в Рустави.

Причиной травм у людей на главной площади Батуми стал перевернувшийся аппарат для запуска пиротехники. Часть фейерверков взорвалась прямо на земле, сообщила грузинская газета "Батумелеби".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что после использования пиротехники в ночь на 1 января 2018 года частичная были ампутированы пальцы трем жителям Грузии.