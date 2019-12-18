18 декабря 2019, 19:10

Глава района на Кубани обвинен во взяточничестве

Передано в суд дело бывшего главы Динского района, обвиняемого в двух эпизодах получения крупной взятки от директора строительной компании. Обвиняемый находится под стражей.

Как писал "Кавказский узел", Сергей Пономарев, занимавший должность главы Динского района Краснодарского края с декабря 2017 года, был задержан при получении взятки от представителя строительной компании в декабре 2018 года.

Сергей Пономарев стал исполняющим обязанности главы Динского района в начале октября 2017 года. 13 декабря того же года Пономарев занял место главы Динского района на постоянной основе. В марте текущего года район возглавил Евгений Пергун, ранее занимавший должность первого заместителя главы.

По данным следствия, в мае 2018 года чиновник предложил главе стройкомпании, заключившей муниципальный контракт на строительство в Динском районе школы на 1100 мест, общее покровительство и сокрытие возможных нарушений по объекту за взятку в 4 миллиона рублей. Предприниматель передал эту сумму через посредников. В октябре того же года глава района потребовал от директора стройфирмы 7,2 миллиона рублей: 4 млн за принятие работ по контракту и 3,2 - за победу в проводимом администрацией аукционе и заключении муниципальных контрактов. 12 декабря 2018 года чиновник получил 6 млн рублей и был задержан, сообщило следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Бывший глава района обвиняется в двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК России). Дело передано в суд. "На период следствия в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая действует по настоящее время. Кроме того, в целях возмещения ущерба следствием наложен арест на объекты недвижимости, автомобиль и расчетные счета на общую сумму свыше 4,2 миллиона рублей", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Примечание:

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