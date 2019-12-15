Махачкалинцы провели акцию против строительства аттракциона в парке

15 декабря 2019, 20:56

Жители Махачкалы не смогли согласовать митинг или пикет против установки колеса обозрения в парке Ленинского комсомола, потому провели акцию в формате прогулки по парку.

Как писал "Кавказский узел", 13 декабря активисты движения "Город наш" возмутились тем, что премьер-министр Дагестана Артем Здунов закрыл комментарии в своем аккаунте в Instagram после волны критики за строительство колеса обозрения в махачкалинском парке Ленинского комсомола. Территория, отведенная под строительство колеса обозрения в парке Ленинского комсомола, уже огорожена, там установлен стенд с данными паспорта объекта, говорится в видео, опубликованном 13 декабря на странице махачкалинки Мадины Ибрагимовой в Facebook.

20 марта мэр Махачкалы Салман Дадаев предложил отдать под аттракционы часть парка Ленинского комсомола, несмотря на результаты общественных слушаний. Как сообщили активисты движения "Город наш", 15 июля прошли очередные общественные слушания, но на них обсуждался не спорный вопрос установки колеса обозрения в парке, а лишь его высота. Вопрос о колесе обозрения в парке Ленинского комсомола также был поднят и на общественных слушаниях 20 августа, посвященных новым правилам землепользования в Махачкале.

Противники установки аттракционов в парке Ленинского комсомола провели прогулку, так как городские власти не согласовали другие форматы проведения акций протеста, сообщила активистка движения "Город наш" Мадина Ибрагимова.

"В городе катастрофически не хватает зелени, поэтому надо использовать любой свободный участок для посадки деревьев, а не аттракционов и коммерческих ларьков", - привел слова Ибрагимовой сайт "Кавказ.Реалии".

Отмечается также, что в прогулке приняли участие около 20 человек.

Накануне, 14 декабря, Медина Ибрагимова опубликовала анонс прогулки на странице движения "Город наш" в Facebook: "Народ. Приглашаем завтра (15 декабря, - прим. "Кавказского узла") в 12 часов на прогулку в парк Ленинского комсомола. Погуляем у кегельбана. Встреча у стрелкового клуба. Приходите с детьми. Берите мячи, ракетки, поиграем с детьми".

Сегодня в комментариях под этим постом она подтвердила, что прогулка состоялась, отметив, что за участниками наблюдал сотрудник городской администрации Махачкалы. "Там наблюдал за нашей прогулкой [...] И когда дети играли у забора, тщательно снимал это. И говорил: "не совершайте незаконных действий", - написала она.

По состоянию на 20.55 мск на сайте и страницах в соцсетях городской администрации Махачкалы нет комментариев по поводу акции противников установки в парке Ленинского комсомола колеса обозрения.