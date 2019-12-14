Здунов проигнорировал критику строительства аттракциона в махачкалинском парке

14 декабря 2019, 15:00

Активисты "Город наш" возмутились тем, что дагестанский премьер Артем Здунов закрыл комментарии в своем аккаунте в соцсети после волны критики за строительство колеса обозрения в махачкалинском парке.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 марта мэр Махачкалы Салман Дадаев передал под аттракционы часть парка Ленинского комсомола, несмотря на результаты общественных слушаний, рассказали активисты движения "Город наш". 15 июля прошли очередные общественные слушания, но на них обсуждался не спорный вопрос установки колеса обозрения в парке, а лишь его высота, посетовали активисты движения. Вопрос о колесе обозрения они подняли и на общественных слушаниях 20 августа, посвященных новым правилам землепользования в Махачкале.

Территория, отведенная под строительство колеса обозрения в парке Ленинского комсомола, уже огорожена, там установлен стенд с данными паспорта объекта, говорится в видео, опубликованном 13 декабря на странице махачкалинки Мадины Ибрагимовой в Facebook. "Народ должен сказать свое слово. С ним никто не считается. Непонятная фирма оттяпала кусище в парке", - прокомментировала Ибрагимова видео.

В тот же день Ибрагимова сообщила в махачкалинской группе "Город наш" в Facebook, что председатель правительства Дагестана Артем Здунов отключил возможность комментирования на своей странице в Instagram после того, как горожане стали жаловаться там на проект строительства колеса обозрения. Согласно опубликованным Ибрагимовой скриншотам, негативные комментарии были размещены под публикацией Здунова от 13 декабря о совещании, посвященном развитию лесного хозяйства Северо-Кавказского федерального округа.

"В парке на Редукторном уже есть "чертово колесо". Зачем нашему городу второе?" - написал Здунову пользователь Instagram под ником u.nansy. "В парке нам очень нужны деревья, это территория для отдыха, а для развлечения найдите другое место!" - призвала власти abdulaeva.636. "Колесо - это первый шаг к захвату земли в парковой зоне. Колесо нам не нужно", - добавил sport_bet_57. Всего в приведенных Ибрагимовой скриншотах содержатся негативные комментарии более 10 пользователей Instagram.

"На мнение людей просто наплевали!" - прокомментировала публикацию Ибрагимовой в группе "Город наш" в Facebook Галина Кебетова.

"Надо объявить протест, чтобы пустовало колесо, и они понесли убытки", - предложила Майя Гашимова. "Они этого и хотят. Объявить, что оно нерентабельно, снести и построить многоэтажки", - возразила Сакина Магомедова.

По состоянию на 15.00 мск 14 декабря эта публикация собрала 34 "лайка" и 15 комментариев, а возможность комментирования на странице Артема Здунова в Instagram по-прежнему отключена.

Комментатор к публикации в "Город наш" о подготовке к строительству колеса укорил Здунова за недальновидность. "Я не понимаю Здунова! <...> Он с огнём шутит, могут очень много людей выйти, которым не безразлична судьба парка и Махачкалы тоже!" - написал Исмаил Исаев. По состоянию на 15.00 мск 14 декабря эта публикация собрала 17 "лайков" и 17 комментариев.

Сегодня Мадина Ибрагимова предложила горожанам собраться 15 декабря в парке Ленинского комсомола. "Приглашаем завтра в 12 часов на прогулку в парк Ленинского комсомола. Погуляем у кегельбана. Встреча у стрелкового клуба. Приходите с детьми. Берите мячи, ракетки, поиграем с детьми", - говорится в публикации в группе "Город наш".

Городские власти подчеркивают, что при строительстве колеса обозрения в парке Ленинского комсомола не будет срублено ни одно дерево. На слушаниях 11 марта активистка движения "Город наш" Светлана Анохина заявила, что вместо строительства колеса там необходимо посадить еще деревья. Первый вице-мэр Абдулмумин Ибрагимов тогда возразил, что посадить деревья невозможно, поскольку от прежнего колеса обозрения остался бетонный фундамент толщиной более полутора метров.