Активисты сочли формальными новые слушания о парке аттракционов в Махачкале

17 июля 2019, 12:56

На общественных слушаниях, которые прошли 15 июля в администрации Махачкалы, обсуждался не спорный вопрос установки колеса обозрения в парке, а лишь высота аттракциона, посетовали активисты движения "Город наш". В голосовании участвовали сотрудники мэрии, уточнили они. Вырубка деревьев для установки колеса не планируется, заверили власти города.

Как писал "Кавказский узел", 20 марта мэр Махачкалы Салман Дадаев передал под аттракционы часть парка Ленинского комсомола, несмотря на результаты общественных слушаний, рассказали активисты движения "Город наш". Власти в свою очередь сослались на мнение горожан, которые поддерживают установку аттракционов.

15 июля в актовом зале администрации Махачкалы прошли общественные слушания, на которых обсуждался не вопрос установки колеса обозрения в парке, а высота аттракциона, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" активистка движения "Город наш" Мадина Ибрагимова, которая присутствовала на слушаниях.

По ее словам, первоначально администрация города предполагала установить колесо обозрения высотой 50 метров, но позже проектная высота колеса обозрения выросла до 51 метра. "Этот метр и был целью обсуждения", - пояснила Мадина Ибрагимова.

Инициаторы общественных слушаний обсуждали лишь вопрос высоты колеса обозрения, подтвердила активистка движения "Город наш" Патимат. "Ни на один вопрос не ответили. Никаких документов не было", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" активистка.

Она предположила, что общественные слушания "проводились формально", чтобы объявить уже принятое решение. "Процедуры как таковой даже не было. Никаких серьезных обсуждений не было", - пояснила Патимат.

В актовом зале мэрии присутствовала группа людей, которые возмущались, когда активисты задавали свои вопросы, уточнил руководитель общественной организации "Диалог" Магомед Гаджиев. По его словам, в голосовании приняли участие не только зарегистрированные участники слушаний, но и сотрудники администрации и "заранее подготовленная группа".

Слушания, которые прошли 15 июля, были "уточняющими", и на них обсуждали габариты проекта, основные слушания проходили в марте, пояснил активист движения "Город наш", юрист Арсен Магомедов. "В марте проходили слушания о возможности строительства там аттракционов. Сейчас же шла речь о том, позволять ли там строить 50-метровое строение или нет", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Магомедов, уточнив, что новые слушания были последними перед получением разрешения на строительство колеса обозрения.

Мэрия пообещала высадить деревья вокруг колеса обозрения

Несмотря на "эмоциональные выступления противников установки колеса", за изменение высоты колеса обозрения проголосовали на слушаниях 28 человек, против – 20, озвучила 15 июля итоги слушаний мэрия Махачкалы.

При этом "каждому из участников слушаний была дана возможность выступить и выразить свое мнение", отмечается в сообщении, размещенном на сайте администрации.

Первый замглавы города Абдулмуъмин Ибрагимов поддержал противников установки колеса, "обосновывая это пониманием переживаний махачкалинцев". "Вместе с тем он заверил участников публичных слушаний, что никаких отклонений от проекта, который был сегодня продемонстрирован, не будет – он вместе с общественностью будет следить, чтобы инвесторы строго придерживались представленного проекта", - сообщила пресс-служба мэрии.

Власти города заверили, что других строений, кроме колеса обозрения, операторской кабины и билетной кассы, на территории не будет. "Это все строго регламентировано договором. Начальник управления земельных ресурсов и землеустройства г. Махачкалы Сурхай Сурхаев рассказал, что все предварительные процедуры были произведены в соответствии с законом, земельный участок не отчуждается, не передается в собственность инвесторам – администрация города сдает его в аренду", - сообщила мэрия.

Для установки колеса обозрения не будет вырублено ни одно дерево, подчеркивается в сообщении. "Более того, согласно проекту в рамках благоустройства будут высажены деревья и кустарники, появятся новые клумбы. Зонирование парка будет соблюдено – останутся зоны тихого отдыха и активные зоны, одной из которых станет новый аттракцион", - пообещала администрация города.

Напомним, что на слушаниях 11 марта активистка движения "Город наш" Светлана Анохина выступила против строительства аттракционов в парке, заявив, что в этом месте необходимо посадить деревья. Первый вице-мэр Абдулмуъмин Ибрагимов тогда возразил, что посадить деревья невозможно, поскольку от прежнего колеса обозрения остался бетонный фундамент толщиной более полутора метров, сообщил 11 марта "Черновик".