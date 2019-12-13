Сборник трудов Игоря Мурадяна презентован в Степанакерте

13 декабря 2019, 07:03

Общественная организация Artsakh Tourism & Culture Development Agency представила в Степанакерте книгу «Игорь Мурадян», в которую вошли более 100 статей и интервью инициатора Карабахского движения.

Презентация книги «Игорь Мурадян» состоялась 11 декабря, сборник статей и интервью издан по инициативе и на средства карабахской неправительственной организации Artsakh Tourism & Culture Development Agency, содействие в его составлении оказали редакция электронного издания Lragir и Армянский центр стратегических и национальных исследований, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель общественной организации, член центрального комитета АРФ «Дашнакцутюн» Нагорного Карабаха Сергей Шахвердян.

Игорь Мурадян родился 29 апреля 1957 года, окончил факультет промышленной экономики Московского института народного хозяйства имени Плеханова. Стал одним из основателей Карабахского движения, был первым лидером комитета "Карабах". Однако уже в мае 1988 года отошел от руководства комитета, сообщает "Энциклопедия фонда "Хайазг". Мурадян скончался после продолжительной болезни в Ереване 17 июня 2018 года. Более 20 сторонников оппозиционной партии "Национальное возрождение" в Степанакерте собрались 19 июня у Мемориального комплекса, чтобы почтить его память.

Книга тиражом в 250 экземпляров издана на русском языке, в ней более 600 страниц. По словам Шахвердяна, идея издания книги возникла в день похорон Игоря Мурадяна в Ереване и приурочена к годовщине его смерти.

Шахвердян отметил, что в издание вошла лишь малая часть политических трудов Мурадяна. «Очень важно, чтобы поколение наше знало, кто такой Игорь Мурадян. Потому, что он олицетворяет карабахское движение», - сказал он.

"Игорь Мурадян – личность неординарная. Это человек, который в условиях советской системы актуализировал проблему Нагорного Карабаха, начав с 1985 года огромную работу, собрав вокруг себя единомышленников". Началась борьба за присоединение Нагорного Карабаха с Арменией. Был задействован Конституционный механизм, впервые в истории Советского Союза. Эти формы в дальнейшем повлияли на все другие движения бывшего Советского Союза", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" директор Армянского центра стратегических и национальных исследований, один из лидеров карабахского движения Манвел Саргсян.

Он отметил, что в дальнейшем пришедшие к власти в Армении люди всячески дистанцировались от имени Мурадяна. "Игорь Мурадян ярко проявлял оппозиционность, свою жесткую позицию, потому власти всячески пытались изолировать его. Однако Мурадян всю свою жизнь оставался политологом, сотрудничал с международными политологическими центрами, институтами, и оставался известной и авторитетной личностью в мировых политических и политологических кругах", - сказал Саргсян. Он отметил, что «если бы не бархатная революция в Армении, вряд ли Игорь Мурадян был бы похоронен в Ереване... его имя продолжали бы изымать из истории».

23 апреля 2018 года Серж Саргсян, ставший после двух президентских сроков премьер-министром, в результате массовых протестов подал в отставку, а премьер-министром и фактическим руководителем Армении 8 мая 2018 года стал Никол Пашинян. "Кавказский узел" подготовил фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".

В книгу в основном вошли статьи Игоря Мурадяна, опубликованные в издании Lragir, где он работал последние 10 лет, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" составитель книги, редактор русской версии и политобозреватель издания Найра Айрумян. "Мы с удовольствием приняли предложение Сергея Шахвердяна сделать сборник актуальных статей Игоря Мурадяна, потому что у нас достаточно материала, чтоб показать величину его личности, масштабы политического кругозора и эрудицию, его способность прогнозировать, предрекать мировые политические события...В книгу вошли материалы не только об Армении, но и об Украине, Ближнем Востоке и в целом о мировой геополитике", - поделилась политобозреватель.

По словам Айрумян, в издание вошли более 100 материалов за период с конца 90-х по 2018 годы. Айрумян выразила надежду, что работы Мурадяна будут переведены на другие языки. «Возможно, после этой книги имя Мурадяна будет вписано в современную историю Нагорного Карабаха и внесено в учебники», - предположила она.

Айрумян заметила, что «никто не оспаривает, что Игорь Мурадян – основатель карабахского движения, однако этому человеку не нужны были признание и регалии».

"Есть люди, которым не нужны регалии. Общаясь с ним, я поняла, что этот человек не гонялся за признанием. Он ставил цель и его удовлетворяло, когда она была достигнута - например, независимость Нагорного Карабаха. К сожалению, болезнь не позволила ему достичь других целей", - сказала она.

Провозглашение Нагорно-Карабахской Республики состоялось 2 сентября 1991 года. 6 января 1992 года по результатам референдума о статусе Нагорного Карабаха, 99,89 % участников которого высказались за независимость, Нагорный Карабах объявил себя независимым государством. Азербайджан не признал независимости, считая Нагорный Карабах частью своих территорий. Международный статус Нагорного Карабаха не урегулирован. Страны-члены ООН не признают Нагорный Карабах независимым государством. Территориальная целостность Азербайджана подтверждена резолюциями Совбеза и Генассамблеи ООН.

Активисты добиваются присвоения Мурадяну звания героя Армении

Летом 2019 года созданный в Ереване Фонд научного наследия Игоря Мурадяна начал сбор подписей в Армении и Нагорном Карабахе в поддержку присвоения политологу звания национального героя Армении, следует из сообщения фонда на официальной странице в Facebook. Звание Национального героя Армении предоставляется за особую службу национального значения. «Роль и деятельность Игоря Мурадяна в арцахском (карабахском) движении и в процессе восстановления независимости Республики Армения, являются исключительными», - говорится в сообщении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Основатель Фонда научного наследия Игоря Мурадяна Раффи Овакимян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что петиция о присвоении Мурадяну почетного звания была отправлена в правительство Армении 15 июля, однако по сей день ответа не получено. Он затруднился назвать число собранных подписей, однако заметил, что «сбор подписей продолжается, наше требование озвучивается на разных политплатформах Армении».

Напомним, политолог Игорь Мурадян неоднократно выступал в качестве эксперта на "Кавказском узле". Так, в 2009 году он выразил мнение, что Россия во имя интересов в газовой и нефтяной сфере пыталась предать Армению и продать Нагорный Карабах. Однако этот план не удался, говорится в материале "Россия для Армении не союзник, а вынужденный партнер".