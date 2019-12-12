Свидетель обвинения рассказала о сделке с Бесланом Шебзуховым

12 декабря 2019, 04:00

Сотрудница сельхозпредприятия рассказала, что инспектор кадастровой палаты Беслан Шебзухов, обвиняемый во взятке, договаривался с ней о покупке зерна, а стоимость пшеницы она озвучила сама. Это подтверждает невиновность подсудимого, заявила защита.

Как писал "Кавказский узел", инспектор кадастровой палаты Беслан Шебзухов из Ставропольского края обвинен в получении взятки. 14 ноября на заседании суда в Ставропольском крае адвокат заявил, что следствие необоснованно обвинило Шебзухова в коррупции. Подсудимый также заявил о своей невиновности. После того, как защита заявила ходатайство о переквалификации обвинения, прокурор попросил отложить процесс для выработки позиции по данному вопросу.

Следствие считает, что Шебзухов пообещал снизить размер штрафа, если предприятие реализует ему около 40 тонн пшеницы и ячменя по значительно заниженной цене - семь рублей за килограмм. Рыночная цена на тот период составляла 12 рублей за килограмм ячменя и 11 рублей 70 копеек за килограмм пшеницы, поэтому, полагают следователи, Шебзухов мог получить имущественную выгоду в размере 194 тысяч рублей. Следствие рассматривает подписание договора, как получение Шебзуховым взятки.

На заседание Кировского районного суда Ставропольского края 11 декабря пришло более 30 человек, среди которых были односельчане и друзья Беслана Шебзухова. Половина из них была одета в футболки с надписью "Я (МЫ) БЕСЛАН ШЕБЗУХОВ", передает корреспондент "Кавказского узла".

Односельчане считают, что Беслан невиновен и таки образом выражают ему поддержку, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" отец подсудимого Назран Шебзухов. "Случившееся с моим сыном говорит о том, что любой их них может оказаться в такой же ситуации, от необоснованного уголовного преследования никто не застрахован", - сказал он.

В начале судебного заседания адвокат Ирина Хурзокова заявила ходатайство о проведении видеосъемки заседания. Адвокат Ирина Монастырлова поддержала ее прошение и заявила, что видеосъемку защита готова вести сама. "Ее могут вести также присутствующие в зале представители средств массовой информации", - отметила адвокат.

Судья Гавриленко отказала в удовлетворении ходатайства, обосновав свое решение тем, что в зале ведется аудиозапись и письменное протоколирование судебных заседаний, и этого достаточно.

Суд также отказал в проведении видеосъемки на заседании 14 ноября, несмотря на то, что адвокаты предложили сделать это за счет своих технических средств.

Защита также попросила приобщить к материалам дела обращения отца подсудимого Назрана Шебзухова в правозащитные организации, к уполномоченному по правам человека при Президенте России, в Генпрокуратуру и другие инстанции, а также ответы на обращения. Суд согласился приобщить эти документы.

Судья обратилась к Беслану Шебзухову с вопросом о том, стала ли ему понятна суть предъявленного обвинения, подсудимый ответил, что по-прежнему не понимает, какое преступление совершил. "Также я заявляю, что никакого преступления я не совершал", - сказал он.

Судья спросил, будет ли Беслан Шебзухов давать показания, подсудимый ответил утвердительно.

Адвокат Ирина Монастырлова заявила, что не только подсудимый, но и защита не понимает суть предъявленного Беслану Шебзухову обвинения. "В деле Шебзухова нет события и состава преступления, по сути, нет уголовного дела. Мы однозначно можем говорить, что никакого преступления наш подзащитный не совершал", - сказала она.

Адвокат Хурзокова предположила, что уголовное дело в отношении Шебзухова сфабриковано. Уголовное дело носит заказной характер, сказала она. Адвокат отметила, что "ни один суд не может осудить человека при таких обстоятельствах".

После этого были заслушаны показания свидетеля сотрудницы предприятия Марины Надбайло. Она сообщила, что у подсудимого, который занимал государственную должность, был материал в отношении сельхозпредприятия, "по которому он собирался возбудить административное дело".

По ее словам, во время разговора с ней Шебзухов поинтересовался, может ли предприятие продать ему зерно по цене, ниже рыночной. В обмен на это он предложил оформить материал не на юридическое лицо, а на должностное, что значительно снизит сумму штрафа, сказала она. Надбайло ответила, что такие вопросы не решает. После этого Шебзухов, утверждает свидетельница, он поинтересовался, какова на предприятии номинальная цена зерна, и она ответила, что семь рублей за килограмм.

Впоследствии сотрудница предприятия доложила о состоявшемся разговоре руководителю, тот велел ей сообщить о разговоре с Шебзуховым в правоохранительные органы.

Защита выяснила у Надбайло, что Шебзухов получил административный материал вместе с протоколом от отдела полиции по борьбе с экономическими преступлениями. После этого адвокаты указали, что подсудимый не обладал полномочиями, чтобы возбуждать административные производства.

Свидетель также пояснила, что разговор с Шебзуховым шел о продаже ему фуражного зерна, так как в хозяйстве элитного зерна не было. Показания Надбайло подтверждают невиновность Шебзухова, так как он просил продать ее зерно, а она сама назвала его цену, сказала адвокат Монастырлова.

Следующее заседание назначено на 12 декабря.