Защита Беслана Шебзухова убедила прокурора пересмотреть обвинение

15 ноября 2019, 08:45

Следствие необоснованно обвинило инспектора кадастровой палаты Беслана Шебзухова в коррупции, указала 14 ноября его адвокат на заседании суда в Ставропольском крае. Подсудимый также заявил о своей невиновности, и прокурор согласился пересмотреть позицию обвинения.

Как сообщал "Кавказский узел", инспектор кадастровой палаты Беслан Шебзухов из Ставропольского края обвинен в получении взятки. По данным следствия, он обещал понизить предприятию штраф за самовольное занятие земельного участка в обмен на поставку пшеницы и ячменя по заниженной цене. В защиту Беслана выступил его отец, житель Кабардино-Балкарии Нарзан Шебзухов.

Следствие считает, что Шебзухов пообещал снизить размер штрафа, если предприятие реализует ему около 40 тонн пшеницы и ячменя по значительно заниженной цене семь рублей за килограмм. Рыночная цена на тот период составляла 12 рублей за килограмм ячменя и 11 рублей 70 копеек за килограмм пшеницы, что составило бы для Шебзухова имущественную выгоду в размере 194 тысяч рублей. Следствие рассматривает подписание договора, как получение Шебзуховым взятки.

Уголовное дело в отношении Беслана Шебзухова суд начал рассматривать в апреле этого года, однако в июне оно было возвращено прокурору для устранения противоречий. Повторное рассмотрение суд начал в августе, с тех пор по делу сменилось трое судей. Первое заседание в новом составе по делу Шебзухова состоялось 14 ноября, сообщил присутствовавший в зале суда корреспондент "Кавказского узла".

В настоящее время дело рассматривается судьей Олесей Гавриленко, обвинение поддерживает заместитель прокурора Кировского района Арслан Тактаньязов. Защиту Шебзухова осуществляют адвокаты Ирина Хурзокова и Ирина Монастырлова.

В начале судебного заседания адвокаты Ирина Хурзокова и Ирина Монастырлова заявили ходатайство разрешить им вести видеозапись судебного заседания, гособвинитель высказался против видеозаписи.

Судья отказала защите в удовлетворении ходатайства, объявив, что "лица, присутствующие в открытом судебном заседании, вправе вести аудиозапись и письменную запись. Фотографирование, видеозапись, а также трансляция открытого судебного заседания в интернет допускается с разрешения председательствующего в судебном заседании".

Суд сослался на отсутствие технической возможности вести видеозапись. Защита выразила готовность вести видеозапись собственным телефоном. "Несмотря на заявление адвокатов о ведении видеофиксации за счет своих технических средств, тем не менее, у суда такой возможности нет", - заявила председательствующая.

После этого суд приступил к установлению личности подсудимого, отметив, что, возможно, со времени предварительных слушаний в семейных обстоятельствах подсудимого что-то изменилось. После установления личности подсудимого судья приступила к установлению личности адвоката Ирины Хурзоковой, что вызвало ее возмущение.

"Ваша честь, я не подсудимая, я адвокат. Все мои данные указаны в ордере, который я представила, вы не можете задавать мне такие вопросы", - заявила Хурзокова.

Представители защиты заявили отвод судье, сказав, что не доверяют ей, обосновав свою позицию тем, что суд отказал в проведении видеосъемки, даже когда адвокаты предложили сделать это за счет своих технических средств. Обвинение посчитало заявленный отвод необоснованным, при этом гособвинитель отметил, что защита преследует цель вывести из себя судью. Суд не нашел оснований для удовлетворения ходатайства об отводе.

Подсудимый и защита оспорили версию следствия

Далее прокурор зачитал обвинительное заключение в отношении Шебзухова. Беслан Шебзухов заявил, что ему непонятна суть обвинения. Он, в частности, попросил разъяснить ему, в совершении какого преступления он обвиняется.

Прокурор пересказал суть обвинения, но Шебзухов снова заявил, что не понял его. Далее Шебзухов спросил, что конкретно является предметом вменяемого ему преступления. Прокурор ответил, что это "услуги имущественного характера".

"Где, когда, при каких обстоятельствах я совершил преступление - требовал от кого-либо взятку. И у кого конкретно и какими доказательствами это подтверждается?" - сказал Шебзухов. Прокурор ответил, что готов еще раз зачитать обвинительное заключение.

"Мы просим разъяснить, потому что из доказательств не видно, чтобы Шебзухов требовал у Серкова… Не просил, а требовал продать ему зерно по заниженной цене", - подчеркнула адвокат Монастырлова.

Она также попросила прокурора ответить на вопрос, в чем заключается преступление Шебзухова и за какие конкретные его действия предусмотрена уголовная ответственность.

"Преступностью является незаконное получение услуг имущественного характера - разница между рыночной ценой зерна и той, по которой его хотел было приобрести Шебзухов... Вот эта разница в 194 тысячи рублей, которые вы имели в виде выгоды при покупке зерна за 7 рублей за килограмм, и вменяется вам", - пояснил гособвинитель.

Адвокат Монастырлова заявила, что Шебзухов в рамках своих должностных полномочий не мог привлечь, либо не привлечь кого-либо к административной ответственности. Он не мог составить административный протокол, протокол был составлен сотрудником ОБЭП. Таким образом, если бы в указанном сельхозпредприятий отказались продать ему зерно по заниженной цене, это не могло повлечь для них никаких последствий, считает адвокат.

Заключение им договора о покупке зерна, по мнению защиты, является гражданско-правовым актом, за который не может быть уголовного преследования. Преступление о получении выгоды имущественного характера считается совершенным тогда, когда человек получил хотя бы какую-то часть этой выгоды, Шебзухов же не получил ничего, считает защита.

Защита заявила ходатайство о переквалификации обвинения. Гособвинитель попросил отложить процесс для выработки позиции по данному вопросу.

Суд объявил перерыв до 23 ноября.

Напомним, что 27 октября 2019 года отец Беслана Шебзухова, Нарзан Шебзухов обратился к президенту России и правозащитникам с просьбой "оказать любое содействие и помощь" в разрешении ситуации, в которую попал его сын, который с февраля этого года арестован и содержится в тюрьме "Белая лебедь" в Пятигорске, известной своими жестокими условиями содержания. Ответов на свои обращения Нарзан Шебзухов пока не получил.