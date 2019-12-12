Тренировочные полеты экипажей вертолетов армейской авиации Южного военного округа (аэр.Кореновск, Краснодарский край). Фото: Mil.ru, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55761976

12 декабря 2019, 01:01

Два пилота погибли при крушении вертолета Минобороны на Кубани

Вертолет Ми-28 потерпел крушение в районе военного аэродрома в Краснодарском крае, экипаж погиб.

Крушение вертолета произошло 11 декабря около 23.00 мск неподалеку от аэродрома Кореновск.

Оба летчика, находившиеся на борту, погибли, передает со ссылкой на Минобороны России ТАСС. "Туман сильный, зацепил землю - жесткая посадка", - приводит сообщение источника в экстренных службах региона издание.

Вертолет разбился "при выполнении планового учебно-тренировочного полета в темное время суток в сложных метеорологических условиях", - цитирует сообщение военного ведомства РИА "Новости". Полет выполнялся без боекомплекта, на земле разрушений нет, отмечается в сообщении.

К месту аварии направлена комиссия Главного командования воздушно-космических сил, информировало ведомство. В качестве версий произошедшего рассматриваются ошибка в пилотировании и техническая неисправность, сообщило издание со ссылкой на источник в силовых структурах.

На сайте Минобороны России информации о крушении вертолета по состоянию на 00.30 мск 12 декабря нет.

"Кавказский узел" также писал, что 30 ноября пилот частного самолета погиб при крушении вертолета под Новороссийском.

Примечание:

"Владелец катера задержан на Кубани после гибели пассажиров", "Волгоградцы пожаловались на похоронивших их журналистов", "Пять пассажиров автобуса стали жертвами аварии на Ставрополье".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

12 декабря 2019, 03:47

12 декабря 2019, 02:55

12 декабря 2019, 02:00

  • Даудов обвинил Сокурова в провокации

    Спикер парламента Чечни Магомед Даудов осудил слова режиссера Александра Сокурова о звании Героя России от имени всех депутатов парламента Чечни. Сокуров отказался продолжать дискуссию на тему после обращения Рамзана Кадырова к нему.

12 декабря 2019, 00:15

11 декабря 2019, 23:40

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи