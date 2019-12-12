Два пилота погибли при крушении вертолета Минобороны на Кубани

12 декабря 2019, 01:01

Вертолет Ми-28 потерпел крушение в районе военного аэродрома в Краснодарском крае, экипаж погиб.

Крушение вертолета произошло 11 декабря около 23.00 мск неподалеку от аэродрома Кореновск.

Оба летчика, находившиеся на борту, погибли, передает со ссылкой на Минобороны России ТАСС. "Туман сильный, зацепил землю - жесткая посадка", - приводит сообщение источника в экстренных службах региона издание.

Вертолет разбился "при выполнении планового учебно-тренировочного полета в темное время суток в сложных метеорологических условиях", - цитирует сообщение военного ведомства РИА "Новости". Полет выполнялся без боекомплекта, на земле разрушений нет, отмечается в сообщении.

К месту аварии направлена комиссия Главного командования воздушно-космических сил, информировало ведомство. В качестве версий произошедшего рассматриваются ошибка в пилотировании и техническая неисправность, сообщило издание со ссылкой на источник в силовых структурах.

На сайте Минобороны России информации о крушении вертолета по состоянию на 00.30 мск 12 декабря нет.

"Кавказский узел" также писал, что 30 ноября пилот частного самолета погиб при крушении вертолета под Новороссийском.