Пилот погиб при крушении вертолета под Новороссийском

30 ноября 2019, 12:41

Частный вертолет разбился сегодня близ Абрау-Дюрсо. Тело пилота найдено, пассажиров на борту не было.

По словам очевидцев, вертолет внезапно потерял управление, упал и загорелся. Пожар уже потушен. Вертолет вмещает до пяти человек, но на борту не было никого, кроме пилота, сообщили источники. Один из них утверждает, что погибший - Юрий Королев, информировал "Интерфакс".

Разбившийся вертолет принадлежал компании "Центр винного туризма Абрау-Дюрсо", сообщили "Кубанские новости". На видео, размещенном изданием на своей странице в Youtube, видны горящие в лесу остатки разбившейся техники.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 24 августа во время сельхозработ в Каневском районе Краснодарского края упал вертолет, управлявший им пилот погиб. Полет проводился с нарушениями, считают следователи.