30 ноября 2019, 12:41
Пилот погиб при крушении вертолета под Новороссийском
Частный вертолет разбился сегодня близ Абрау-Дюрсо. Тело пилота найдено, пассажиров на борту не было.
По словам очевидцев, вертолет внезапно потерял управление, упал и загорелся. Пожар уже потушен. Вертолет вмещает до пяти человек, но на борту не было никого, кроме пилота, сообщили источники. Один из них утверждает, что погибший - Юрий Королев, информировал "Интерфакс".
Разбившийся вертолет принадлежал компании "Центр винного туризма Абрау-Дюрсо", сообщили "Кубанские новости". На видео, размещенном изданием на своей странице в Youtube, видны горящие в лесу остатки разбившейся техники.
Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 24 августа во время сельхозработ в Каневском районе Краснодарского края упал вертолет, управлявший им пилот погиб. Полет проводился с нарушениями, считают следователи.
"Владелец катера задержан на Кубани после гибели пассажиров", "Волгоградцы пожаловались на похоронивших их журналистов", "Пять пассажиров автобуса стали жертвами аварии на Ставрополье".
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