Грузинские военные пострадали при теракте в Афганистане

11 декабря 2019, 12:00

Пять грузинских военнослужащих получили ранения во время нападения террористов на авиабазу в Афганистане, сообщило Минобороны Грузии.

"Кавказский узел" писал, что в апреле 43-й легкий пехотный батальон Министерства обороны Грузии сменил 22-й батальон на авиабазе Баграм в Афганистане. Служить военные в Афганистане будут семь месяцев.

Грузия с ноября 2009 года принимает участие в миротворческих операциях в Афганистане. 9 ноября 2017 года глава Минобороны страны Леван Изория заявил, что численность грузинского военного контингента в Афганистане останется неизменной.

Во время нападения на авиабазу Баграм в Афганистане повреждения легкой степени получили пятеро представителей грузинского миротворческого контингента из подразделения быстрого реагирования, говорится в сегодняшнем сообщении Минобороны Грузии. По данным ведомства, госпитализация военным не понадобилась.

«Состояние здоровья военнослужащих 12-го батальона, капралов, рядового и старшего сержанта стабильное и в их госпитализации нет нужды. Несмотря на легкие повреждения, они продолжают участие в операции по ликвидации террористов», - цитирует заявление ведомства ИА «Интерпрессньюс».

Центр управления силами обороны Грузии начал работать в режиме чрезвычайного положения, информирует сегодня «Грузия online». «Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили и глава сил обороны генерал-лейтенант Владимир Чачибая находятся в ситуационной комнате и следят за развитием событий в прямом режиме», - уточняет издание.

Миссия НАТО "Решительная поддержка», которая объявлена небоевой, находится в Афганистане с 1 января 2015 года. Согласно двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном, в стране присутствуют более 13 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. С грузинской стороны в миссии участвуют 872 военных. Они дислоцированы на авиационной базе Баграм в Кабуле и Мазари-Шариф, отмечает сегодня «Спутник-Грузия».

Грузия активно стремится к интеграции в НАТО. Сближение с альянсом уже как минимум 25 лет в числе приоритетов внешней политики страны. С этой целью Грузия регулярно проводит военные учения с представителями стран НАТО, и они реально важны для адаптации грузинских солдат к стандартам альянса, считают грузинские военные эксперты. Между тем за годы участия в миротворческих миссиях погибли более 30 грузинских военных, а содержание контингента в 2017 году обошлось в 14 миллионов рублей, тогда как в 2016 году Грузия потратила на это более 21 миллиона рублей, говорится в материале "Кавказского узла" "Убитые солдаты и потраченные миллионы: сколько стоит интеграция Грузии в НАТО?".

Напомним также, что в ноябре 2017 года в Грузии были ранены трое грузинских военных, которые патрулировали территорию около авиабазы в Баграме.