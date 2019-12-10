Защита обжаловала арест подозреваемых в убийстве Эльджаркиева

10 декабря 2019, 18:13

Поданы апелляции на заключение под стражу всех шести задержанных по делу об убийстве начальника ингушского центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 декабря в Москве и Ингушетии по делу об убийстве Ибрагима Эльджаркиева были задержаны шесть человек, все они были заключены под арест. Руководителем группировки, причастной к убийству, был назван предприниматель Хасан Полонкоев. У следствия нет никаких доказательств вины Хасана Полонкоева, заявил его адвокат Мурад Мусаев.

Ибрагим Эльджаркиев был застрелен 2 ноября в Москве. Жертвой нападения стал также его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев. Ранее источники предположили, что убийство Эльджаркиева стало результатом кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, один из лидеров которых, Ибрагим Белхароев, был убит в 2018 году.

Постановления Басманного районного суда Москвы об аресте шестерых задержанных были обжалованы 9 декабря, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Мурад Мусаев. По его словам, апелляции будет рассматривать Мосгорсуд, даты заседаний пока не назначены. Пока жалобы Хасана Полонкоева и других подозреваемых в убийстве Ибрагима Эльджаркиева в суд не поступили, сказала корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы Ирина Морозова. "Скорее всего, они направлены по почте. Поэтому дата заседаний также не назначена", - добавила она.

Особых нареканий на условия содержания под стражей у Хасана Полонкоева нет, хотя эти условия можно назвать ненормальными, указал адвокат Мурад Мусаев.

Он продолжает настаивать на бездоказательности обвинения. "Все материалы дела, которые представлены нам и суду для избрания меры пресечения, демонстрируют, что задержание и обвинение основаны на слухах и предположениях", - заявил адвокат. Мусаев отметил, что в числе задержанных трое родственников - Хасан Полонкоев, его сын и племянник. "Пока это дело я бы описал словами «бабка сказала на базаре». Ждем деталей - может, есть то, о чем мы не знаем, хотя в этом я сомневаюсь", - сказал адвокат.

По словам Мурада Мусаева, после появления информации о том, что за покушением на Эльджаркиева стоят представители баталхаджинцев и конкретно Хасан Полонкоев, он обратился в прокуратуру с заявлением о готовящейся провокации. "Чтобы проверили и его, и тех, кто это пишет. К сожалению, должной реакции на это не было, и вот, спустя полгода его задержали", - констатировал адвокат, добавив, что "Хасан Полонкоев – довольно состоятельный и уважаемый человек в Ингушетии, и уж точно не убийца".

Руководитель общественной организации "Машр" Магомед Муцольгов указал, что если бы мотивом убийства Эльджаркиева являлась кровная месть, то о ней объявили бы заранее. По его словам, по традиции сначала "объявляют имя, а также сообщают, за что намерены убить с приведением обоснований и доказательств". "Насколько я знаю, подобного ничего не было. Но я считаю, что следствие должно рассматривать все версии убийства, в том числе и кровную месть, и профессиональную деятельность и другие", - процитировали Муцольгова 29 ноября "Кавказ.Реалии".

Напомним, что, по одной из версий, Эльджаркиева убили в отместку за смерть правнука шейха Батал-хаджи Белхароева Ибрагима Белхароева, убитого в ночь на 31 декабря 2018 года в Назрани. По версии следствия, в убийстве Белхароева участвовали несколько человек.