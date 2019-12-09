Предварительные итоги выборов глав общин объявлены в Армении

09 декабря 2019, 06:51

По предварительным итогам местных выборов в Армении, действующие главы переизбраны в восьми общинах. В пяти из них они были единственными кандидатами после самоотвода соперников.

Как писал "Кавказский узел", 8 декабря в 16 общинах Арагацотнской, Араратской, Армавирской, Гегаркуникской, Лорийской, Котайкской и Ширакской областей Армении состоялось голосование на выборах глав администраций и членов совета старейшин. По данным ЦИК, явка избирателей составила 49,77 процента. Большинство кандидатов на местных выборах составили беспартийные.

В десяти общинах, где состоялись местные выборы, баллотировались действующие главы общин. Еще в одной общине - селе Аван Арагацотнской области - свою кандидатуру выставил временно исполняющий обязанности главы.

ЦИК Армении подвел сегодня, 9 декабря, предварительные итоги местных выборов глав 12 общин. По данным Центризбиркома, в голосовании на выборах глав общин приняли участие 6 721 из 12 639 избирателей 12 общин, или же 53,17% от общего числа обладающих правом голоса жителей.

Согласно предварительным итогам, действующие главы были переизбраны в восьми из десяти общин, в пяти из них победили сельские старосты, которые были единственными кандидатами после самоотвода соперников, передает корреспондент "Кавказского узла".

В селе Антарамут Арагацотнской области победил единственный кандидат, действующий глава Араик Геворкян, за которого отдали голоса 108 из 247 избирателей. Против его переизбрания проголосовали 14 избирателей, еще два бюллетеня комиссия признала недействительными. Явка в селе составила 50,2%.

За переизбрание старосты общины Алашкерт Армавирской области Карена Ованнисяна проголосовали 603 из 1470 избирателей. Против единственного кандидата высказались 17 жителей села, восемь бюллетеней были признаны недействительными. Явка составила 42,72%.

В селе Норапат Армавирской области явка составила 22,14%. За единственного кандидата, действующего старосту Ваграма Хачатряна, проголосовали 392 из 1820 избирателей. Против его кандидатуры высказались пятеро избирателей, еще шесть бюллетеней были признаны недействительными.

203 из 479 избирателей проголосовали за переизбрание старосты общины Заринджа Арагацотнской области Севады Манукяна. После самоотвода соперника он остался единственным кандидатом. Против его переизбрания высказались четверо избирателей, еще один бюллетень признан недействительным. Явка в селе составила 43,42%.

В селе Гако Арагацотнской области также победил единственный кандидат, глава общины Сережа Чарчоян. За него проголосовали 25 из 149 избирателей, против – десять. Один бюллетень комиссия признала недействительным. Явка в селе составила 24,16%.

Старосте села Тлик Арагацотнской области, члену "Республиканской партии Армении" Славику Салояну не удалось набрать большинство голосов принявших участие в выборах избирателей. За него отдали голоса лишь 9 из 127 избирателей, против – высказались 13 сельчан. Все бюллетени были признаны действительными. В селе зафиксирована самая низкая явка – 17,32%.

В селе Вохджаберд Котайкской области победил представитель партии "Процветающая Армения", действующий староста Норайр Мелконян. За него проголосовали 295 из 747 избирателей, тогда как за его единственного соперника, беспартийного Ашота Мушегяна, отдали голоса 257 избирателей. Девять бюллетеней были признаны недействительными. Явка в селе составила 75,1%.

Действующий староста села Ферик Армавирской области Рустам Гасанян был переизбран голосами 72 из 347 избирателей. Его соперники Гамлет Авдоян и Шаро Мамоян получили 27 и 12 голосов избирателей соответственно. Недействительными комиссия признала семь бюллетеней. Явка в селе составила 34,01%.

Смог переизбраться также действующий глава села Кош Арагацотнской области Ашот Енгибарян. Его кандидатуру поддержали 689 из 2322 избирателей. Беспартийные Армен Аветисян и Эдмон Адамян получили голоса 427 и 376 избирателей соответственно. 38 бюллетеней были признаны недействительными. Явка в селе составила 65,89%.

В селе Зовабер Гегаркуникской области победил беспартийный Хачик Багдасарян. За него отдали голоса 357 из 1181 избирателей. Его конкурентами были действующий замглавы Тарон Шахбазян и беспартийный Акоп Степанян, за которых проголосовали 278 и 204 избирателей соответственно. Недействительными были признаны шесть бюллетеней. Явка составила 71,63%. Действующий староста Самвел Есаян отозвал свои документы еще на этапе регистрации кандидатов.

На внеочередных выборах в селе Аван Арагацотнской области победил беспартийный Геворг Галстян с 207 из 678 голосов избирателей. Он смог обойти временно исполняющего обязанности главы общины Оганеса Ованнисяна, набравшего 153 голоса избирателей. Третий кандидат - беспартийный Гагик Арутюнян - получил поддержку 99 избирателей. 11 бюллетеней комиссия признала недействительными. Явка составила 69,32%.

Внеочередные выборы в селе Таперакан Араратской области, где за должность главы общины боролись восемь беспартийных кандидатов, принесли победу главбуху сельской администрации Карену Хачатряну, за которого отдали голоса 441 из 3072 избирателей.

Глава общины Таперакан Мигран Манасерян подал в отставку 1 сентября. Почему он принял такое решение, Манасерян не сообщил.

Второе место занял Азиз Овсепян с 285 голосами, а на третьем – Мгер Казарян с 241 голосом. Далее следуют Воскан Мисакян – 216 голосов, Ваге Арутюнян – 193 голоса, Мушег Казарян –154 голоса, Армен Тонапетян – 130 голосов. На последнем месте Гагик Назарян с 86 голосами. Недействительными были признаны 29 бюллетеней. Явка в селе составила 57,78%.