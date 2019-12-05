Волгоградские коммунисты отмежевались от участника митинга дольщиков

05 декабря 2019, 12:49

Волгоградец Олег Кравченко, назвавшийся членом КПРФ после митинга обманутых дольщиков, был исключен из партии еще в июне за нарушение устава, сообщили сегодня в компартии. Сам Кравченко назвал решение об исключении необоснованным.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря руководитель волгоградского штаба Навального Евгений Кочегин написал жалобу в прокуратуру после того, как его и других участников митинга обманутых дольщиков доставили после акции в отдел полиции. Член КПРФ и "Левого фронта" Олег Кравченко, который находился в машине Кочегина, рассказал, что подписал заявление как свидетель.

1 декабря в Волгограде прошел митинг, организованный дольщиками недостроенных ЖК "Династия" и "Адмиралтейский". Участники акции потребовали отставки губернатора, который, по их словам, не исполнил обещания.

Олег Кравченко с июня не является членом КПРФ, сообщила сегодня пресс-служба фракции КПРФ Волгоградской облдумы.

"Постановлением бюро Кировского районного комитета от 20 июня 2019 года, Кравченко Олег Витальевич считается исключённым из рядов КПРФ за нарушение устава... тем самым он не является членом партии и не имеет права себя так называть. Кроме того, прошедший пленум контрольно-ревизионной комиссии Волгоградского областного комитета КПРФ постановил оставить исключение Кравченко О.В. в силе", - говорится в сообщении, поступившем "Кавказскому узлу".

Решение бюро райкома исключить Кравченко из партии было принято после обсуждения выводов партийной комиссии, следует из постановления, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Сам Олег Кравченко считает решение бюро необоснованным. "Для этого (исключения из КПРФ. – Прим. "Кавказского узла") необходимо было меня уведомить и пригласить. Но этого не было. [...] И мне в руки так и не дали ни одно постановление. Сейчас вопросом занимается Центральная контрольно-ревизионная комиссия", - сказал Кравченко корреспонденту "Кавказского узла".