Левые активисты Волгограда поддержали протесты врачей

30 ноября 2019, 15:53

Участники митинга "Антикапитализм" в Волгограде потребовали снизить зарплату депутатам и перенаправить бюджетные деньги на социальные статьи. Они выразили солидарность с всероссийской акцией "За достойную медицину", заявив о несправедливой оплате труда врачей.

Сегодняшний митинг "Антикапитализм", организованный региональным отделением "Левого фронта", прошел сегодня на площади Металлургов в Волгограде. Он продолжался более часа. По данным организатором, на акцию собрались 40 человек. Среди участников акции были представители движений "Рот-фронт" и "За народный социализм", "Объединения перевозчиков России", партий "Коммунисты России", КПРФ и незарегистрированной "Другой России". Люди стояли с плакатами: "Врачи и пациенты по одну сторону баррикад: вместе боремся за свои права", "Когда чиновники говорят о расстреле людей – это шутка. Когда люди говорят о расстреле чиновников – это экстремизм" и другими.

"Мы собрались, чтобы выразить протест капиталистическому строю, который существует в нашей стране. Вновь избранная областная дума и губернатор продолжают вести строго капиталистическую политику. Об этом свидетельствуют последние принятые законы - в первую очередь, закон о льготах по налогу на имущество крупному бизнесу, в то время как в нашем бюджете существует множество недофинансированных статей социальной направленности. Об этом говорила даже прокуратура, которая представила свое заключение по бюджету. Мы требуем отмены закона о льготах крупному капиталу. Вырученные денежные средства были направлены на социальные статьи: льготные лекарства, расселение людей из аварийных домов, соцподдержку инвалидов, обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дорожный фонд, реставрацию памятников культурного наследия", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" участница митинга Александра Золотарева.

Она также выступила за уменьшение зарплат депутатов областной думы. "Если губернатор заявляет, что средняя зарплата по региону у нас 30 тысяч рублей, то это неправильно, когда депутаты облдумы получают по 180 тысяч и по 250 тысяч. Если они слуги народа, то должны получать среднюю зарплату, в размере 30 тысяч рублей", - пояснила активистка.

Руководитель движения "За народный социализм" Борис Пылин заявил корреспонденту "Кавказского узла", что "система капитализма губит Россию, она не свойственна нашему народу". В своем выступлении на митинге Пылин призвал объединяться народно-патриотические силы региона для создания координационного совета. "Наши усилия надо объединить и кропотливо работать, чтобы в противовес «Единой России» готовиться к выборам в Госдуму и уже сейчас начать подбирать достойных кандидатов. Мы пригласим не только непарламентскую оппозицию, но также КПРФ и «Справедливую Россию»", - сказал он.

Организатор митинга Татьяна Педан в своем выступлении затронула тему смерти пациентки российского детского трансплантолога Михаила Каабака, которая нуждалась в срочной операции по пересадке почки.

Годовалая пациентка российского детского трансплантолога Михаила Каабака, которая нуждалась в срочной операции по пересадке почки, скончалась в Волгограде 27 ноября. Это произошло после увольнения Каабака, который является единственным в России врачом, который пересаживает почки детям весом от шести килограммов.

Педан также заявила о поддержке протестной акции врачей. "Сегодня проходят акции Альянса врачей России, и мы их единогласно поддержали своей акцией. Врачей переводят на полставки или на четверть, или сокращают. В итоге увеличивается нагрузка, им недоплачивают, поэтому мы и вышли на пикет", - сказала она.

Сегодня лидер независимого профсоюза "Альянс врачей" и присоединившаяся к ней горожанка вышли в рамках всероссийской акции вышли на одиночные пикеты в Сочи. Силовики заставили их прервать пикетирование и проехать в отделение.

Присутствовавший на митинге депутат гордумы Илья Кравченко призвал волгоградцев объедиться. "Нужно объединяться не просто так, а конкретно. Каждый должен привести пятерых товарищей и вместе писать власти про конкретные проблемы. Запросы по конкретным проблемам для власти максимально неудобны, и это позволяет эффективно проблемы решить. Я всегда прошу людей писать жалобы, например, через депутатов. При этом лучше писать не одному человеку, а какому-то объединению. Так мы вместе будем управлять ради выгоды своего города, государство – это мы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В резолюции митинга содержатся требования вернуть прежнее число депутатов облдумы, работающих на постоянной основе, сократить зарплаты депутатам и чиновникам до 30 тысяч рублей в месяц, отменить изменения в региональный закон "О налоге на имущество организаций" и оставить ставку налога на имущество организаций на прежнем уровне.

Татьяна Педан сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что организаторы планировали провести сегодня и шествие, но власти не согласовалит ни один из трех маршрутов. "Отказ объяснили тем, что везде будет уборка, также сослались на наличие учебных заведений по пути", - сказала она.