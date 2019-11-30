Сочинские силовики сорвали пикет против коррупции в медицине

30 ноября 2019, 15:06

Лидер независимого профсоюза "Альянс врачей" и присоединившаяся к ней сочинка вышли сегодня на одиночные пикеты в рамках всероссийской акции "За достойную медицину для всех граждан РФ". Силовики заставили их прервать пикетирование и проехать в отделение.

Как писал "Кавказский узел", мэрия Сочи 27 ноября отказала медработникам в проведении сегодня акции протеста у здания администрации Центрального района. Сочинские врачи хотели таким образом присоединиться к всероссийской акции "За достойную медицину для всех граждан РФ". Власти предложили им протестовать в Хостинском районе, но активисты отказались и заявили, что проведут одиночные пикеты, согласовывать которые не требуется.

Сегодня сочинский профсоюз организовал в центре города одиночные пикеты, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" лидер краевого независимого профсоюза "Альянс врачей" Юлия Волкова. "Сегодня с 12 часов дня я встала в одиночный пикет у администрации Центрального района города Сочи и простояла там около часа. На моем плакате было написано: "Коррупция в медицине - смерть!" Прохожие с интересом смотрели и молча соглашались. Затем к акции решила присоединиться женщина - медик по образованию Валентина Горбунова, с которой я познакомилась на акции. Я свернула плакат, и мы прошли к администрации города на улицу Советская, 26. Валентина выразила желание также встать в одиночный пикет в поддержку уволенного врача Юлии Фрелих, с плакатом, на котором было написано: "Врач Фрелих, мы с тобой!" - рассказала Волкова.

"Альянс врачей" 30 октября провел проверку в одной из больниц Сочи. Членам профсоюза пытались помешать главврач, чиновник местного Минздрава, силовик в штатском, представитель местного профсоюза, врачам также угрожали ОМОНом. После проверки лидер независимой профсоюзной ячейки больницы Юлия Фрелих пожаловалась, что ее наказали за отсутствие на рабочем месте, когда она оказывала помощь пациенту в приемном отделении. 14 ноября руководство больницы отменило дисциплинарное взыскание Фрелих. Она заявила, что обратится в прокуратуру, если преследование главврача продолжится. 26 ноября руководство больницы подписало приказ об увольнении Фрелих, назвав причиной разглашение ею медицинской тайны. Активистка связала свое увольнение с преследованием после обнародования результатов проверки больницы профсоюзом.

Когда Валентина Горбунова развернула другой плакат, с текстом "Медики всех регионов, объединяйтесь!", то не прошло и пяти минут, как к ней подошел полицейский в форме и человек в штатском, сообщила Юлия Волкова. "Тот, что был в штатском, представился <...> и заставил Валентину свернуть плакат. Он стал угрожать нам обеим административной статьей. При этом протокол на месте не составил и не разъяснил конкретно, что было нарушено", - утверждает Волкова.

Она отметила, что подробно объяснила причины, которые заставили ее выйти на пикет. "Я ему пыталась объяснить, что эта акция проходит также и в его интересах, как пациента. Что я врач-эндокринолог, работающий в горбольнице № 1 Лазаревского района. На учете у меня стоят 1800 больных, которым нужна квалифицированная медпомощь. Оказать ее невозможно из-за коррупции в медицине, поэтому я здесь. Моя зарплата врача всего 20000 рублей. Оплачивать с нее штрафы за то, чего я не совершала, у меня нет возможности", - рассказала Волкова по телефону.

По словам пикетчицы, ее и Горбунову доставили в отделение, сказав при этом, что задержанными они не являются. "Он сказал, что ему надо провести с нами "беседу". При этом "беседовать" на площади у мэрии он отказался. <Человек в штатском> постоянно с кем-то созванивался по телефону и выполнял чьи-то указания. Я поняла, что ему давались указания убрать нас с площади любым путем, чтобы никто не знал об этой акции", - заявила Юлия Волкова. Активистка считает, что ее похитили, нарушив при этом ее право на свободу выражать свое мнение.

Валентина Горбунова пояснила корреспонденту "Кавказского узла", что не работает в медицинской сфере, но решила выразить солидарность с врачами. "Мы все в зоне риска. Когда медицина перестает быть медициной, и люди оказываются заложниками ситуации, когда им нужна срочная медпомощь, то нет лекарств или возможности диагностировать болезнь. Самое дорогое, что есть у человека - это его здоровье и жизнь. Почему наши жизни и здоровье должны подвергать опасности какие-то коррупционеры, совершенно далекие от медицины?. От таких людей надо избавляться. Но почему-то избавляются от честных и порядочных медиков, профессионалов, соблюдающих клятву Гиппократа, как Юлия Фрелих. Поэтому я, увидев пикет Юлии Волковой, решила с ней познакомиться и также принять участие", - сказала Горбунова по телефону.

Она заявила, что считает себя задержанной, поскольку ей не дают уйти из отделения, передал корреспондент "Кавказского узла" в 14.20 мск.

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