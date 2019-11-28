Власти отказались согласовать врачам акцию в центре Сочи

28 ноября 2019, 04:42

Врачи Сочи подали заявку на проведение акции в центре города, однако власти отказались согласовать ее, предложив им перебраться в Хостинский район. Врачи отклонили предложение и заявили о планах провести одиночные пикеты.

Мэрия Сочи 27 ноября отказала сочинским медработникам в проведении акции протеста 30 ноября у здания администрации Центрального района на улице Навагинской, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" лидер краевого независимого профсоюза "Альянс врачей" Юлия Волкова.

"Для нас самое главное в рамках всероссийской акции "За достойную медицину для всех граждан РФ", которая намечена на 30 ноября - проинформировать как можно больше народа о действительном состоянии медицины в России, и в Сочи, в частности", - сказала она.

По ее словам, врачи, которые "хотят работать честно и не хотят мириться с произволом в медицине, в одночасье становятся изгоями, и с ними расторгают трудовые договоры, как в случае с Юлией Фрелих".

"Альянс врачей" 30 октября провел проверку в одной из больниц Сочи. Членам профсоюза пытались помешать главврач, чиновник местного Минздрава, силовик в штатском, представитель местного профсоюза, врачам также угрожали ОМОНом. После проверки лидер независимой профсоюзной ячейки больницы Юлия Фрелих пожаловалась, что ее наказали за отсутствие на рабочем месте, когда она оказывала помощь пациенту в приемном отделении. 14 ноября руководство больницы отменило дисциплинарное взыскание Фрелих. Она заявила, что обратится в прокуратуру, если преследование главврача продолжится. 26 ноября руководство больницы подписало приказ об увольнении Фрелих, назвав причиной разглашение ею медицинской тайны. Активистка связала свое увольнение с преследованием после обнародования результатов проверки больницы профсоюзом.

По словам Волковой, к врачам на акции протеста присоединились и их пациенты. "Чем больше нас будет, тем лучше", - подчеркнула она.

В уведомительном документе (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), который Волкова подала в администрацию Сочи, указано, что "предполагаемое количество участников публичного мероприятия - 20 человек".

Юлия Волкова показала ответ начальника управления по взаимодействию с общественными объединениями Сочи Владимира Волкова, в котором указаны причины отказа в согласовании места проведения акции (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"). В ответе, в частности, сказано, что "в целях... обеспечения безопасности граждан, принимающих участие в публичных мероприятиях... установлены нормы предельной заполняемости территории на тротуарах, площадках у административных и торговых центров, театров, скверах, рынках - не более 0,3 человека на квадратный метр".

"Учитывая норму предельной заполняемости территории в указанном вами месте проведения публичного мероприятия и предполагаемое количество участников публичного мероприятия, согласовать проведение публичного мероприятия в форме пикетирования 30 ноября 2019 года не представляется возможным", - говорится в ответе администрации.

Чиновники предложили провести акцию "в специально отведенном месте для проведения публичных мероприятий, расположенном по адресу: г. Сочи, Хостинский внутригородской район, ул. Железнодорожная, парк "50 лет Победы" в свободное время с 09.00 мск до 10.30 мск".

По данным сервиса "Яндекс.Карты", расстояние от улицы Навагинской до парка "50 лет Победы" составляет более 47 километров.

По словам Волковой, организаторы мероприятия направили вторичное обращение, в котором указали, что "вынуждены отклонить предложение провести пикет по указанному адресу".

"Место, предложенное вами, находится далеко от центра города, отсутствует привязка к какому-либо пикетируемому адресу, объекту в области здравоохранения и органов власти, отвечающих за социальную политику, оно малолюдно", - отметили они.

По словам Юлии Волковой, 30 ноября участники акции планируют выйти на одиночные пикеты по всему городу.