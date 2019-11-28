Годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла в Волгограде

28 ноября 2019, 05:42

Годовалая пациентка российского детского трансплантолога Михаила Каабака, которая нуждалась в срочной операции по пересадке почки, скончалась в Волгограде.

Девочка скончалась 27 ноября, сообщила сегодня, 28 ноября, со ссылкой на слова отца ребенка член инициативной группы родителей пациентов Михаила Каабака Марина Десятская.

По ее словам, ребенок находился в Национальном центре здоровья детей (НЦЗД) в Москве и был выписан из учреждения в октябре после увольнения Михаила Каабака и его коллеги Надежды Бабенко. "Она весила семь килограммов... Она находилась в списках детей, которым операция необходима срочно", - цитирует слова Десятской "Коммерсант".

После выписки родители с девочкой находились сначала в Москве, ожидая информации об операции, но позже уехали домой в Волгоград, где продолжали ждать вызова на операцию, добавила она.

Девочке 22 ноября исполнился один год. Впервые она была заочно проконсультирована в НЦЗД в феврале, а 15 мая она была госпитализирована в центр, где ей проводились диализ и вакцинация, сообщил врач Михаил Каабак.

"В октябре-ноябре 2019 должны были сделать трансплантацию. Вместо трансплантации родители получили уведомление о необходимости набрать вес 10 килограммов", - цитирует слова Каабака "Комсомольская правда".

Девочке планировалось пересадить почку ее матери, уточняет со ссылкой на друга семьи юной пациентки издание "Православие и мир".

Михаил Каабак является единственным в России врачом, который уже более 10 лет успешно пересаживает почки детям весом от шести килограммов. Все остальные специалисты приступают к трансплантации лишь после того, как вес пациента будет не менее 10-12 килограммов. Однако проблема в том, что при заболеваниях почек дети крайне плохо набирают вес. До недавнего времени он и его коллега Надежда Бабенко работали в Российском научном центре хирургии (РНЦХ) имени академика Петровского для взрослых и на четверть ставки в НЦЗД, и осенью должны были перейти в центр здоровья детей на полную ставку, но были уволены. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила руководству НЦЗД восстановить на работе Каабака и Бабенко, пишет BFM.ru.