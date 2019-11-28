Выходцы из Чечни задержаны после селфи в Страсбурге

28 ноября 2019, 10:18

Полицейские в Страсбурге задержали 27 ноября двух выходцев из Чечни, расценив их жестикуляцию во время селфи как оправдание терроризма. Один из задержанных, по данным французских властей, ранее подал заявление на предоставление убежища.

Полицейские задержали двух выходцев из Чечни 27 ноября перед Страсбургским собором во время проходящей в городе рождественской ярмарки.

Уроженцы Чечни привлекли внимание правоохранителей тем, что делали селфи перед зданием собора, держа поднятыми указательные пальцы, что сотрудники полиции расценили как жест приверженности запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", сообщает сегодня РБК со ссылкой на издание Dernières Nouvelles d'Alsace.

По данным французских силовиков, этот жест часто используется сторонниками террористической организации. Молодых людей задержали по подозрению в "оправдании терроризма" и доставили в отделение страсбургской полиции, пишет издание.

Планируется, что сегодня прокуратура примет решение о дальнейших действиях в отношении задержанных, по меньшей мере один из которых находится на территории Франции в статусе просителя убежища, уточняет ТАСС.

Сотрудник посольства России сообщил, что французские власти пока не передавали им информацию о задержании уроженцев Чечни, сообщает агентство.

Ярмарка в Страсбурге проходит в этом году при повышенных мерах безопасности в связи с тем, что год назад рядом с торговыми рядами 29-летний мужчина открыл огонь по посетителям ярмарки. Тогда пять человек погибли, еще 14 получили ранения. Позднее в квартире нападавшего нашли видеозапись, где он объявлял о своих симпатиях террористам, информирует сегодня на своем сайте "Эхо Москвы".

Как писал "Кавказский узел", 15 июля глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина на пресс-конференции в Москве представила свой доклад "Почему жители России просят убежища в Европе?". Согласно докладу, в Европе ищут убежища жертвы домашнего насилия, неправомерного уголовного преследования, а также те, кого на родине притесняют за религиозные убеждения.

Практика депортации обратившихся за убежищем граждан России, включая выходцев из Чечни, набирает в Европе обороты, однако это не соответствует принципам международного права, констатировала правозащитница.

Некоторые чеченцы стремятся получить в Европе статус беженца из-за преследований на родине, другие едут в надежде заработать денег, а третьи - чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь для себя и своих близких, говорится в материале "Кавказского узла" "Как поехать в Европу и получить статус "убеженца".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России по решению суда.