Французы поспорили о целесообразности задержания чеченцев в Страсбурге

28 ноября 2019, 22:28

Новость о задержании в Страсбурге выходцев из Чечни, фотографировавшихся у собора, вызвала споры у французских пользователей Интернета. Часть из них одобрила действия полиции, другие призвали не видеть во всех чеченцах террористов.

Как писал "Кавказский узел", 27 ноября полицейские в Страсбурге задержали двух выходцев из Чечни, расценив их жестикуляцию во время селфи перед собором во время проходящей в городе рождественской ярмарки как оправдание терроризма. Чеченцы фотографировались, держа поднятыми указательные пальцы. Один из задержанных, по данным французских властей, ранее подал заявление на предоставление убежища.

Ярмарка в Страсбурге проходит в этом году при повышенных мерах безопасности в связи с тем, что год назад рядом с торговыми рядами 29-летний мужчина открыл огонь по посетителям ярмарки. Тогда пять человек погибли, еще 14 получили ранения. Позднее в квартире нападавшего нашли видеозапись, где он объявлял о своих симпатиях террористам.

Эту новость французские пользователи Интернета восприняли по-разному. Часть из них одобрила действия полицейских, заявив о возможно исходящей от чеченцев угрозе. Другие удивились реакции силовиков, посчитав жест с поднятым указательным пальцем традиционным для мусульман.

Так, под сегодняшней статьей о задержании чеченцев в Страсбурге на сайте французской газеты "20 минут" к 22.20 мск опубликовано 30 комментариев с противоположной точкой зрения.

«В тюрьму, а затем выслать! Надо отправить их Путину!» - написал пользователь под ником Piero17 (здесь и далее приводится перевод с французского с использованием Гугл-переводчика). «Это именно то, что я говорил: отправить их быстро Владимиру, по крайней мере, он знает, как с ними справиться!» - вторит ему Krisellailove. «Это то, что правозащитники называют «политическими беженцами», - высказался там же Sharknado5.

«Говорят, что некоторые чеченские исламисты проповедуют любовь и мир», - в свою очередь, в том же обсуждении пишет Ричард 13. «Скажу, что мне было жалко чеченцев, когда они противостояли русским», - отмечает здесь же Garsdu26.

Задержание чеченцев стало поводом спора в группе «DNA Strasbourg» соцсети Facebook под статьей о произошедшем в Страсбурге (к 22.20 мск постом со статьей поделились 332 пользователя, здесь опубликовано 50 комментариев, перевод с французского сделан самой соцсетью).

«Франция даст ему гражданство, и правосудие мягко попросит соблюдать закон. Через несколько лет мы будем удивлены, что он совершит теракт», - прокомментировал статью пользователь под ником David Boscorelli. «Завтра же их и освободят, зная наше правосудие!» - также уверен Steph Anie.

«Они ничего не оправдывают, они просто делают селфи с поднятым вверх пальцем, сейчас это модно, и для народа Чечни это обычный культурный жест, просто посмотрите фото в их профилях. Хватит везде видеть зло», - призвал Moun's Moun's. «Моун ' s, конечно... Есть французская поговорка "лучше предотвратить, чем лечить".. иначе возможно следующий Ваш комментарий будет для тех, кто выжил после теракта», - ответил ему Astrid Sutter.

«То есть поднять палец вверх для вас - это оправдывать терроризм... С другой стороны, призывы к их смерти в комментариях на вашей странице вас не волнуют?» - указывает Elle Ene. «Поднятый палец в исламе означает, что бог один, это аналог крестного знамени у христиан», - высказал свое мнение Bilal Bueno.

В группе «Pokaa» соцсети Facebook под статьей о задержании чеченцев в Страсбурге происходит похожий спор (к 22.20 мск постом со статьей поделились 76 человек, здесь опубликован 181 комментарий, перевод с французского сделан самой соцсетью).

Один из участников обсуждения напомнил, что дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов также часто во время соревнований делает такой же жест, за который задержали уроженцев Чечни. «Хабиб Нурмагомедов, боец ММА в UFC, мусульманин из Дагестана (сосед Чечни в России), выходит, он присягает ИГ* и оправдывает терроризм при каждом взвешивании и праздновании своей победы, так? Может вы немножечко погорячились?!?» - написал Jey Dean и в доказательство опубликовал несколько фотографий Хабиба, который стоит с поднятым вверх указательным пальцем.

«Это знак уважения к своему Богу, извиняясь за то, что посетили христианских храм? Мы просто говорим о том, что не надо поднимать пальцы», - отмечает там же Guillaume Buire.

Недоумение по поводу задержания уроженцев Чечни в Страсбурге содержится в посте Telegram-канала Чеченские новости из Франции/Chechen news from France. «Если так будет все идти, то недалек тот день, когда будут сажать и за мусульманские имена. Не знаю, каким законодательством во Франции запрещен этот знак? Какой дурак решил, что этот знак был свидетельством их приверженности к террористам! Если этим жестом пользовались и последователи ИГ* в Сирии и в Ираке, то это уж точно не означает, что [он] был исключительно их символом», - говорится в сообщении канала.