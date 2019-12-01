Уроженец Чечни пожаловался на издевательства после задержания в Страсбурге

01 декабря 2019, 14:00

Полицейские в Страсбурге оказывали давление на двух выходцев из Чечни, заподозренных в оправдании терроризма из-за жестов во время селфи, и не позволяли им связаться с родными, рассказал после освобождения один из задержанных. Преследование людей за жесты неприемлемо, выразили мнение пользователи Instagram.

Как писал "Кавказский узел", 27 ноября полицейские в Страсбурге задержали двух уроженцев Чечни после селфи во время рождественской ярмарки. 29 ноября стало известно, что правоохранители не обнаружили ничего противозаконного и отпустили мужчин на свободу.

Уроженцы Чечни фотографировались, держа поднятыми указательные пальцы, что было расценено французскими силовиками как знак приверженности запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". По их данным, этот жест часто используется сторонниками террористической организации.

Абубакар Юнусов 30 ноября рассказал на своей странице в Instagram, что страсбургские полицейские не давали ему и его товарищу связаться с родственниками.

"Держали двое суток в подвале в полиции, где на нас давили и издевались, нас задержали с другом за то, что мы просто фоткались и на фотках делали привычные для нас жесты (палец вверх), как делают многие мусульмане. Ничего в нашем жесте не было провокационного", - написал Абубакар Юнусов, в профиле которого местом проживания указан Страсбург.

По словам мужчины, их "забрали, не предупредив никого из семьи". "Наша семья и друзья не могли узнать, где мы, они (силовики) не дали позвонить и предупредить семью. Расследование продолжается (наши телефоны у них). Они могут искать, сколько захотят, но они не найдут то, чего нету. Всем, кто переживал за нас, спасибо", - написал Абубакар Юнусов, продублировав в этом же посте на французском языке текст своего сообщения.

Он пояснил, что вместе с ним был задержан Али Башаев. На странице Али Башаева в Instagram местом проживания указана Франция, сам Башаев по состоянию на 13.55 мск не прокомментировал инцидент.

Пользователи Instagram раскритиковали страсбургских полицейских

Под записью Абубакара Юнусова размещен по состоянию на 13.50 мск 81 комментарий, большая часть из них – на чеченском и французском языках. В опубликованных на русском языке комментариях содержатся слова поддержки уроженцам Чечни.

"Подай в суд, пусть заплатят за моральный ущерб и очернение личности", - посоветовал, в частности, пользователь van.khas. "Я надеюсь, вы наймёте очень хорошего адвоката и не оставите это так", - согласился пользователь sedasoull.

Пользователь с ником airat868 также подверг критике действия французских полицейских. "Не важно, какой ты диаспоры и какого вероисповедания, я татарин и что мне теперь нельзя фотографироваться, выставляя указательный палец вверх? Я сразу становлюсь членом ИГИЛ*? Бред какой-то", - написал он.

"Эти двое суток были, как вечность, я думала, уже все, не отпустят! Мне интересно, им самим не стыдно было из-за фотки с пальцем вверх раздувать такое?!" – написал пользователь emi_.012, в профиле которого указано "живу в Страсбурге".

Некоторые чеченцы стремятся получить в Европе статус беженца из-за преследований на родине, другие едут в надежде заработать денег, а третьи - чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь для себя и своих близких, говорится в материале "Кавказского узла" "Как поехать в Европу и получить статус "убеженца".

Напомним, ярмарка в Страсбурге проходит в этом году при повышенных мерах безопасности в связи с тем, что год назад рядом с торговыми рядами молодой мужчина открыл стрельбу по посетителям ярмарки. Тогда пять человек погибли, еще 14 получили ранения. Позднее в квартире нападавшего нашли видеозапись с его признанием в симпатиях террористам. Новость о задержании в Страсбурге выходцев из Чечни, фотографировавшихся у собора, вызвала споры среди французских пользователей Интернета о целесообразности задержания.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России по решению суда.