Сотрудник завода в Волжском осужден за гибель рабочих при взрыве

27 ноября 2019, 13:24

Суд приговорил к двум годам колонии-поселения Станислава Королева, признавшего вину в нарушении техники безопасности и взрыве на Волжском судоремонтном заводе.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 июля 2018 года на Волжском судоремонтном заводе произошел взрыв, в результате которого три человека погибли и пять получили травмы.

По версии следствия, в этот день работники завода и компании "Бриз" проводили ремонтные работы на несамоходной барже. Из-за несоблюдения правил безопасности произошла утечка пропана, и взорвался балластный отсек баржи.

Согласно решению Волжского городского суда, за проведение работ на барже отвечал сотрудник завода Станислав Королев, который должен был приостановить их и устранить нарушения пожарной безопасности. Он полностью признал свою вину, и дело рассматривалось в особом порядке, без изучения доказательств. По статье "Нарушение требований охраны труда" Королеву назначено два года колонии-поселения. Приговор еще не вступил в законную силу, сообщил сегодня на своем сайте Волгоградский областной суд.

Приговор Королеву был вынесен 26 ноября, указано в картотеке на сайте Волжского городского суда. На сайте Объединенных верфей Vega, к которым относится и Волжский судоремонтно-судостроительный завод, к 13.24 мск 27 ноября не появилось комментариев относительно приговора.

Продолжается рассмотрение дела руководителя компании "Бриз" Юрия Киселева, который обвинен по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ". Ближайшее заседание Волжского горсуда назначено на 9 декабря, со ссылкой на пресс-службу облсуда информировала сегодня "Высота 102". Киселеву грозит до семи лет заключения.

19 июля суд вернул дело Киселева прокурору, сославшись на то, что "не раскрыта форма вины подсудимого", а также не указаны его обязанности по охране труда, которые, по версии обвинения, он не выполнил.

Киселев также обвинялся по статье "Нарушение требований охраны труда", теперь дело переквалифицировали, отметил адвокат одной из потерпевших, Николай Висков. "Таким образом, статья ужесточена", - указал он корреспонденту "Кавказского узла".