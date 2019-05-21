Свидетель по делу о взрыве в Волжском рассказал о нарушениях при ремонте баржи

21 мая 2019, 05:42

Сотрудник Волжского судоремонтного завода в суде по делу о взрыве на предприятии сообщил, что выявлял нарушения требований безопасности труда при ремонте баржи сотрудниками ООО "Бриз", которые не были полностью устранены, рассказал адвокат потерпевшей.

Как сообщал "Кавказский узел", взрыв на Волжском судоремонтном заводе произошел в июле 2018 года, в результате чего три человека погибли, пятеро пострадали. По версии следствия, 23 июля 2018 года работники АО "Волжский судостроительно-судоремонтный завод" и ООО "Бриз" проводили ремонтные работы на несамоходной барже, из-за утечки пропана произошел взрыв. Ущерб владельцу судна оценен в более чем 15,5 миллиона рублей. Следствие считает, что к трагедии привело нарушение правил пожарной безопасности директором ООО "Бриз" Юрием Киселевым, который обвинен в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть трех человек (ч.3 ст.143 УК РФ). На заседании суда 24 апреля свидетели обвинения рассказывали о несоблюдении сотрудниками "Бриза" техники безопасности при работе с оборудованием.

20 мая на заседании Волжского городского суда самым содержательным был допрос инспектора Волжского судоремонтного завода Сергея Ларикова, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат потерпевшей Татьяны Зверевой Николай Висков.

«Он [Лариков] сказал, что, с его точки зрения, были определенные нарушения, не было надлежащим образом оборудованного заземления на барже при производстве работ. Он сообщил, что направлял по этому поводу предписания своему руководству. Нарушение было частично устранено", - сообщил Висков.

Затем был допрошен директор фирмы, которая поставляла на завод негорючие газы, Войтенко, который лишь рассказал, что поставлял на завод кислород, углекислоту и аргон. "Были оглашены показания сотрудника службы охраны Василов, который рассказал, что в день взрыва на территорию завода прибыли в том числе сотрудники ООО «Бриз». Сегодняшние показания не очень содержательны с точки зрения доказательства вины директора ООО «Бриз», - отметил адвокат.

Он уточнил, что выводы взрывотехнической экспертизы будут оглашены в суде после допроса всех свидетелей. «Их осталось несколько человек, - сказал адвокат. - Экспертиза давно готова, имеется в материалах дела».

На заседании суда 20 мая присутствовали двое потерпевших, сотрудники двух СМИ, в том числе федерального телеканала, рассказала «Кавказскому узлу» потерпевшая Татьяна Зверева.

По ее словам, 6 мая в суде была допрошена кладовщица Волжского судоремонтного завода, тогда заседание продлилось всего полчаса, на нем присутствовали двое потерпевших и представитель владельца взорванного судна. «У кладовщицы, которая заведует складом, спросили про баллоны с пропаном, ведется ли учет того, кому их выдают, - рассказала Зверева. - Она подтвердила, что записывает. Я спросила, есть ли какая-то периодичность по замене шлангов для баллонов, она сказала, что нет».

«Кладовщица, которая выдает инструменты на заводе, сказала, что вела учет выдачи баллонов, но с этим никто и не спорит, - прокомментировал показания этой свидетельницы адвокат Юрия Киселева Максим Левин. - С точки зрения обвинения она не дала показания против моего подзащитного».

Следующее заседание назначено на 14.00 (13.00 мск) 28 мая.