Виктор Чириков. Стоп-кадр канала YouTube @Andrey Rudomakha" https://www.youtube.com/watch?v=OZPUMI6uhUs

25 ноября 2019, 18:00

Краснодарский активист добился отмены штрафа за репост

Суд в Краснодаре отменил решение о штрафе местному активисту Виктору Чирикову, которого обвинили в причастности к нежелательной организации после репоста "ВКонтакте".

Как писал "Кавказский узел", в сентябре суд в Краснодаре оштрафовал на 10 тысяч рублей активиста Виктора Чирикова по административному делу об осуществлении деятельности иностранной организации, признанной нежелательной на территории РФ. Пост, из-за которого был оштрафован активист, был опубликован в 2016 году: публикация рассказывала о даче, предположительно принадлежащей Владимиру Путину, но сам Чириков не был автором сообщения. В публикации упоминалось движение "Открытая Россия"*

В списке "нежелательных организаций", подготовленном Минюстом России, значатся две британские организации со схожими названиями: Open Russia Civic Movement, Open Russia* (общественное сетевое движение "Открытая Россия") и OR (Otkrytaya Rossia*) ("Открытая Россия") (с 08.11.2018 – Human rights project management). На конференции "Открытой России"*, прошедшей в Риге 30-31 марта, было принято решение о ликвидации движения в России.

О юридической победе Чирикова сообщил адвокат Алексей Аванесян, представлявший интересы активиста в суде. "Решение суда о привлечении краснодарского активиста Виктора Чирикова по 20.33 КоАП РФ только что отменено. Очередное прекращение по истёкшим срокам", - написал он на своей странице в Facebook.

Аванесян отметил примечательную особенность дела Чирикова: по словам адвоката, правоохранительные органы и прокурор "пытались привлечь Виктора за участие в деятельности нежелательной организации в виде репоста в ВК(онтакте) от февраля 2016 года, тогда как закон о таких организациях был принят лишь в декабре 2017 года".

"Суд первой инстанции на эту «мелочь» тогда не стал обращать внимания", - написал Аванесян.

"Кавказский узел" писал также о деле юриста Юлии Федотовой. 20 ноября суд в Краснодаре признал ее виновной в причастности к нежелательной организации "Открытая Россия"* из-за репоста записи с выступлением поэта Максима Дроздова, которого она защищала в суде.

Новости о преследовании активистов, правозащитников и журналистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.

Примечание:

"Кубанскую правозащитницу вызвали в прокуратуру из-за репоста видео", "Суд отменил наказание краснодарским сторонникам Навального", "Активистка Яна Антонова задержана в Краснодаре".

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