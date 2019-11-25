Руководство железной дороги в Армении предостерегло машинистов от новых забастовок

Машинисты не будут уволены за октябрьскую забастовку, парализовавшую движение по Южно-Кавказской железной дороге, но если повторят акцию, потеряют работу, сообщило сегодня руководство компании.

Как сообщал "Кавказский узел", машинисты Южно-Кавказской железной дороги бастовали с 22 по 24 октября. Забастовка была прекращена после того, как руководство пообещало проиндексировать зарплату и выдать премию в конце года. При этом требования бастующих о повышении зарплаты на 30% компания не выполнила. ЮКЖД пригрозила наказать бастовавших, объявив забастовку нарушением законодательства.

Дисциплинарных взысканий и увольнений бастовавших не будет, заявили в ЮКЖД. "Большинство сотрудников было намеренно введено в заблуждение, и компания не реализует свое право по увольнению 93 сотрудников депо, нарушивших законодательство", - говорится в сообщении. При этом в ЮКЖД предупредили, что могут уволить бастующих в случае повторной акции протеста, информировал 25 ноября "Sputnik-Армения".

Компания сообщила, что выполнила свое обещание, и с 1 ноября повысила машинистам зарплату на 10%, информировало армянское издание News.

Напомним, что по данным ЮКЖД, из-за акции протеста она недополучила свыше 140 миллионов драмов (более 294 тысяч долларов).