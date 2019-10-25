Армянские железнодорожники прекратили забастовку

25 октября 2019, 14:48

Движение поездов по Южно-Кавказской железной дороге возобновилось после того, как ее руководство пошло на уступки перед бастующими машинистами.

Как писал "Кавказский узел", 22 октября машинисты Южно-Кавказской железной дороги начали забастовку, парализовав движение пассажирских и товарных составов.

Движение поездов было восстановлено, локомотивные бригады компании приступили к работе с 00:40 (23:40 мск 24 октября), сообщил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь ЮКЖД Рубен Грдзелян.

По его словам, 24 октября руководство железной дороги встретилось с локомотивными бригадами, а по итогам встречи приняло решение с 1 ноября упредительно проиндексировать зарплату всего коллектива компании на 10%. Кроме того, планируется вынести на рассмотрение Совета директоров компании вопрос о дополнительной индексации часовых тарифных ставок локомотивных бригад в размере 5% с 1 января 2020 года, отметил Грдзелян. "Учитывая положительные итоги работы компании, в конце года предусмотрена выплата единовременной премии в размере среднемесячной заработной платы всем сотрудникам", - добавил представитель ЮКЖД.

Рубен Грдзелян отметил, что зарплата повышалась и ранее, в этом году она уже выросла у машинистов на 16,6% и достигла 354 тысяч драмов (около 745 долларов), а у помощников машинистов увеличилась на 13,3% и составила 249 тысяч драмов (около 524 долларов). Зарплата машинистов ЮКЖД вдвое выше средней зарплаты по Армении, подчеркнул он. По итогам года среднемесячная заработная плата локомотивных бригад вырастет на 19%, добавил Грдзелян.

Несмотря на то, что компания пошла на уступки, требования бастующих о повышении зарплаты на 30% она не выполнила. Более того, ЮКЖД пригрозила наказать бастовавших. "Объявив забастовку, локомотивные бригады нарушили законодательство Республики Армения, в связи с чем руководство компании обязано принять меры в соответствии с трудовым законодательством", - отметил пресс-секретарь. Он сообщил, что в результате забастовки - из-за приостановки перевозок нефтеналивных, зерновых, продовольственных и других грузов - ЮКЖД недополучила свыше 140 миллионов драмов (более 294 тысяч долларов).

Компания успешно развивается, заявил Грдзелян. За девять месяцев 2019 года ЮКЖД перевезла 2321,6 тысяч тонн грузов, что больше показателей за тот же период 2018 года на 7,7%, а пассажирооборот увеличила на 15,9%, сообщил он.

Комментариями бастовавших машинистов "Кавказский узел" не располагает.