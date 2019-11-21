Волгоградский врач наказан за оскорбление ЛГБТ-активиста

21 ноября 2019, 20:17

Подвергнут дисциплинарному взысканию врач-психиатр, который неэтично повел себя после ответа Владислава Погорелова на вопрос о сексуальной ориентации, отчитался комитет здравоохранения Волгоградской области. Ведомство извинилось перед Погореловым.

Как сообщал "Кавказский узел", ЛГБТ-активист Владислав Погорелов рассказал, что неоднократно сталкивался с проявлениями гомофобии в Волгограде, в том числе на приеме у врача.

"Я был жертвой на подставном свидании, когда меня избили гомофобы. Врач-психиатр на приеме меня оскорблял, угрожал. Был также случай в маршрутке, когда человек, который сидел рядом, спросил: "Ты гей, что ли?". Я сказал: "Да". Он сказал: "Как таким можно быть?" И отсел", - рассказал активист. Он также пожаловался в областную прокуратуру на угрозы от пользователя соцсети.

Врач, оскорбивший Погорелова, подвергнут дисциплинарному взысканию, а сотрудникам больницы напомнили о профессиональной этике, говорится в сегодняшнем ответе областного комитета здравоохранения на запрос "Кавказского узла". "По итогам обращения гражданина, <...> в отношении врача-психиатра применены меры дисциплинарного взыскания. В мае 2019 года с сотрудниками <...> проведено совещание по вопросу неукоснительного исполнения требований законодательства в сфере охраны здоровья граждан, а также этики и деонтологии при исполнении служебных обязанностей" - сообщили в облздраве. В чем состояло дисциплинарное взыскание, комитет не уточнил.

Ранее облздрав проверил жалобу Погорелова и принес активисту извинения. "Факты неэтичного поведения врача-психиатра <...> подтвердились", - говорится письме облздрава от 31 мая, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла". "Я был приятно удивлен ответом комитета здравоохранения", - сказал Владислав Погорелов корреспонденту "Кавказского узла".

По словам активиста, инцидент произошел в ноябре 2018 года, когда на медкомиссии в военкомате он получил направление в психоневрологический диспансер. Он отметил, что во время приема у врача в кабинете находились еще два человека – мужчина и женщина. "Мужчина матерился, когда я отвечал на вопросы о сексуальной ориентации. Он высказывал негативное отношение к негетеросексуальным людям и угрожал физической расправой. Я обратился в комитет по здравоохранению и прокуратуру Волгоградской области с требованием провести проверку. Мне поставили диагноз «расстройство половой идентификации» с вопросительным знаком и дали направление на обследование в условиях стационара, то есть в психбольницу. Но я обратился к врачу-психиатру Дмитрию Исаеву, который провел обследование и не выявил психических расстройств", - рассказал Погорелов.

Погорелов также сообщил, что 3 октября Волгоградский областной суд оставил в силе решение о штрафе в 500 рублей за неповиновение законному требованию полицейского.

12 августа Погорелов и его единомышленники попытались присоединиться к согласованной акции, но не нашли поддержки у организаторов и были задержаны. Погорелов был оштрафован на 500 рублей по обвинению в неповиновении законному распоряжению полицейского.

Адвокат Погорелова Илья Павленко сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что готовит жалобы на бездействие при расследовании избиения Погорелова на подставном свидании. "В ноябре 2017 года Владиславу написал какой-то парень с предложением о встрече. Владислав поехал, и тот завел его далеко от общественных мест в Тракторозаводском районе. Там было еще два человека, они подбежали и начали его избивать. Владиславу нанесли телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью, и забрали у него телефон. Дело было возбуждено отделом дознания полиции, оно было спущено на тормозах, после жалоб возобновлено, но после возобновления переквалифицировано. В настоящее время квалификация соответствует части 1 статьи 161 ("Открытое хищение имущества"), в марте его снова приостановили. Сейчас я готовлю жалобы прокурору Тракторозаводского района и прокурору Волгограда, чтобы заставить следствие работать", - сказал Павленко корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что потерпевшей по делу выступает мать активиста, а он сам проходит как свидетель.