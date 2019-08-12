Сотрудники полиции уводят с площади Металлургов в Волгограде ЛГБТ-атикивиста Владислава Погорелова. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла"

12 августа 2019, 21:49

Волгоградский ЛГБТ-активист оштрафован за неповиновение полиции

Краснооктябрьский районный суд Волгограда оштрафовал ЛГБТ-активиста Владислава Погорелова, задержанного сегодня во время несогласованного митинга. Активист намерен обжаловать решение суда. 

Как сообщал "Кавказский узел", в начале августа администрация Волгограда отказалась согласовать митинга "За права ЛГБТ-молодежи России". Власти города сослались на то, что ранее к ним поступило уведомление о проведении в заявленные день и время митинга по проблеме детского дорожно-транспортного травматизма. Сегодня ЛГБТ-активисты пришли на площадь Металлургов, на которой проходило согласованное мероприятие, и были задержаны. Участники согласованной акции высказались против ЛГБТ-активистов. Позже полиция отпустила большинство задержанных активистов. Инициатор акции Владислав Погорелов был доставлен в суд. 

27 июля Владислав Погорелов на одиночном пикете в Волгограде потребовал защиты жизни и прав представителей ЛГБТ-сообщества. Часть прохожих поддержала пикетчика, а один мужчина выхватил плакат у активиста и выкинул его в урну.

Суд оштрафовал Владислава Погорелова на 500 рублей по части 1 статьи 19.3 КоАП России (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, предполагает административный арест на срок до 15 суток. 

Активист сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что намерен обжаловать решение суда о штрафе.

В протоколе об административном правонарушении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", указано, что по пути к патрульному автомобилю Погорелов "оказал активное сопротивление, упирался ногами в асфальт, толкался [...] чем оказал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции".

Комментариями представителей Краснооктябрьского районного суда Волгограда "Кавказский узел" не располагает. На сайте главного управления МВД по Волгоградской области по состоянию на 21.45 мск нет информации о задержании ЛГБТ-активистов в Волгограде. 

Напомним, 22 января Владислав Погорелов в Волгограде выходил на пикет против гонений на представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне и других российских регионах. Тогда один из подошедших к активисту казаков разорвал и выбросил в урну все его плакаты.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Кавказ без гей-парадов - как в Чечне притесняют "тех, кого нет", посвященный преследованию представителей ЛГБТ в Чечне и других регионах Северного Кавказа. Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Силовики задержали участников акции ЛГБТ-активистов в Волгограде", "Лапунов назвал узником чеченской тюрьмы для геев пропавшего волгоградца", "Правозащитники объявили кампанию солидарности с ЛГБТ Чечни". 

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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