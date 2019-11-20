Прокуратура оценила в 304 миллиона ущерб по делу о рубке деревьев в нацпарке Сочи

20 ноября 2019, 16:01

Замминистра природных ресурсов Краснодарского края Дмитрий Медянцев обвинен в превышении полномочий по делу о незаконной вырубке деревьев в Сочинском нацпарке, дело направлено в суд.

По версии прокуратуры, заместитель главы министерства природных ресурсов Краснодарского края назначил деревья в рубку и заключил договоры купли-продажи насаждений в Сочинском нацпарке с нарушениями. Согласно проекту освоения лесов в парке, заготовка древесины на этих участках не была предусмотрена, кроме того, был нарушен режим особой охраны природных комплексов и объектов, утверждает ведомство.

В результате лесному фонду нацпарка был причинен ущерб более 304 миллионов рублей, сообщила сегодня прокуратура Краснодарского края на своем сайте. Чиновнику было предъявлено обвинение по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, дело направлено в Ленинский районный суд Краснодара, говорится в сообщении ведомства. Прокуратура также направила в суд иск о возмещении ущерба.

Отметим, санкции п. "в" ч. 3 ст. 286 УК России предусматривают до десяти лет лишения свободы.

В отношении замминистра избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, он отстранен от должности, сообщила прокуратура. Стоимость имущества, принадлежащего ему и членам семьи чиновника, оценена в более чем два миллиона рублей, на него наложены аресты, следует из сообщения ведомства.

Обвинение предъявлено заместителю министра природных ресурсов Краснодарского края Дмитрию Медянцеву, информирует со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края "Интерфакс-Юг" .

Дело Медянцева поступило в Ленинский районный суд Краснодара 19 ноября, следует из карточки дела на сайте суда. На сайте министерства природных ресурсов Краснодарского края комментариев по поводу уголовного дела в отношении Медянцева нет.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2018 года было передано в суд дело бывшего заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края, обвиняемого в получении взяток за обещания помочь с выдачей лицензий на месторождения.