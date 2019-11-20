20 ноября 2019, 02:22

Ростовский полицейский заподозрен в фабрикации уголовного дела

Правоохранительные органы сфальсифицировали уголовное дело о наркотиках против жителя Багаевского района, сообщили следователи.

По версии следствия, полицейский спрятал наркотики в доме в Багаевском районе. Затем силовики провели в нем обыски и нашли запрещенное вещество, а в отношении хозяина дома возбудили уголовное дело, утверждают следователи. Житель Багаевского района пожаловался следователям на полицейских, заявив, что невиновен.

Сотрудник полиции спрятал наркотики "с целью имитации служебной деятельности по выявлению, раскрытию и пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств", заявили следователи. Он подозревается по статьям о незаконном обороте наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК РФ) и о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщило 19 ноября следственное управление Следственного комитета по Ростовской области на своем сайте. Отметим, максимальное наказание по этим статьям - до десяти лет лишения свободы.

МВД назначило служебную проверку в отношении сотрудника полиции, приводит сообщение пресс-службы главного управления МВД России по Ростовской области ТАСС.

На сайте главного управления МВД России по Ростовской области комментариев по поводу уголовного дела в отношении полицейского по состоянию на 2.00 мск 20 ноября нет. Комментариев полицейского в по поводу версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что в июне сотрудники отделения по контролю над оборотом наркотиков отдела полиции Ленинского района Ростова-на-Дону были уволены после обнаружения в здании полиции 10 кг наркотиков, расфасованных по дозам.

Примечание:

 "Полицейский осужден за вымогательство взяток у бизнесменов в Ростовской области", "Полицейский арестован по делу о взятках в Ростовской области", "Бывшая сотрудница полиции Ростова-на-Дону обвинила коллег в фабрикации дела врача".

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