Фундамент домов на улицах Менделеева 53а в 2019 году в городе Аксае Ростовской области. Фото Валерия Люгаева для "Кавказского узла"

19 ноября 2019, 16:36

Обманутыми дольщиками Аксая признаны 360 человек

Передано в суд дело руководителей строительной фирмы "Сигма". Ущерб, причиненный им дольщикам в Ростовской области, оценен в 640 миллионов рублей.

Как писал "Кавказский узел", 8 ноября суд постановил перевести из СИЗО под домашний арест бывшего главу стройфирмы "Сигма" Андрея Назарова и его сестру Татьяну Руф. Обманутые дольщики заявили, что опасаются давления на свидетелей.

Расследование дела двух руководителей компании "Сигма" завершено, отчиталось сегодня управление Следкома по Ростовской области. Согласно материалам дела, "Сигма" не выполнила обязательства по возведению в Аксае двух многоквартирных домов.

"От противоправных действий обвиняемых пострадало более 360 дольщиков, имущественный ущерб составил почти 640 миллионов рублей. В целях обеспечения гражданского иска следователем наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 250 миллионов рублей (автомобили - Infinity qx56, Audi A5, водный транспорт, коммерческие помещения, земельные участки)", - говорится в сообщении на сайте ведомства. По части 4 статьи 159 УК России ("Мошенничество") обвиняемым грозит до 10 лет заключения.

Уголовное дело будет рассматриваться в Аксайском районном суде, проинформировала прокуратура Ростовской области на своем сайте 18 ноября.

Дело против Назарова и его сестры Татьяны Руф, владевшей фирмой "Авантаж", расследовалось с 2017 года. Дома в Аксае так и не были построены, а обе фирмы суд признал банкротами.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована статья "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в ней собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.

Примечание:

"Кубанский застройщик осужден по делу об обмане дольщиков", "Сочинцы назвали ключевые задачи для будущего мэра", "Застройщик в Сочи обвинен в обмане дольщиков на 32 миллиона".

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