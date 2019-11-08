Обманутые дольщики Аксая анонсировали акции после решения суда по делу "Сигмы"

08 ноября 2019, 14:32

Ростовский облсуд перевел под домашний арест бывшего главу стройфирмы "Сигма" Андрея Назарова и его сестру Татьяну Руф, обвиняемых в крупном мошенничестве с деньгами дольщиков в Аксае, сообщил активист Денис Надеин. По его словам, обманутые дольщики опасаются давления на свидетелей, поэтому готовы выйти на акции протеста.

Как писал "Кавказский узел", 7 декабря 2018 года суд заключил главу фирмы "Сигма" Андрея Назарова под стражу по обвинению в мошенничестве с деньгами дольщиков в Аксае в особо крупном размере. 24 мая суд оставил застройщика под арестом на три месяца.

Следователи возбудили дело против Назарова и его сестры Татьяны Руф, владевшей фирмой "Авантаж", в 2017 году. Следствие полагает, что "Авантаж" привлекал деньги дольщиков, а "Сигма", используя эти средства, должна была в 2015 и 2017 годах построить два многоэтажных дома в Аксае. Однако дома так и не были построены, а обе фирмы суд признал банкротами. По предварительным оценкам следствия, дольщикам был нанесен ущерб не менее чем на 44 миллиона рублей, заявления в Арбитражный суд подали более 200 дольщиков.

На сегодняшнем заседании Ростовский областной суд изменил меру пресечения бывшему владельцу строительной фирмы "Сигма" Андрею Назарову и его сестре Татьяне Руф на домашний арест, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель обманутых «Сигмой» дольщиков Денис Надеин.

По его словам, обманутые дольщики Аксая возмущены таким решением суда и намерены его обжаловать. «(Несколько десятков) семей стали обманутыми дольщиками, остались без жилья и лишились значительных финансовых средств. Дольщики крайне возмущены столь гуманным отношением к обвиняемым в таком тяжком преступлении и опасаются давления на свидетелей», - сообщил Надеин.

Активист также анонсировал акции протеста против решения суда. «Люди настроены решительно», - заявил Надеин. Активист также отметил, что проблему недостроев фирмы «Сигма» пытаются решить власти Аксая.

Максимальная санкция по ч.4 ст.159 (мошенничество в особо крупном размере) предусматривает 10 лет заключения.

На сайте Ростовского облсуда говорится, что сегодня состоялась апелляция Андрея Назарова на решение Ленинского райсуда Ростова-на-Дону. На 14.25 мск решение суда на сайте не опубликовано.

Напомним, что дольщики, передавшие деньги аксайской "Сигме", неоднократно проводили акции протеста. Так, 3 октября активисты в Ростове-на-Дону вышли к зданию областного правительства, чтобы обратить внимание чиновников на проблемы дольщиков, участница акции Любовь Казарян рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что вместе с мамой и дочкой купила квартиру в 2012 году, «когда в доме уже сделали крышу, он был готов на 90 процентов». «Я [...] не разбираюсь в юридических вопросах, поэтому приобретала квартиру официально через риэлтеров, однако ее не дождалась. Выиграла суд, теперь я официально потерпевшая от мошенников и нарушены мои права, застройщик - ООО "Сигма"», - рассказала Казарян.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована статья "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в ней собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.